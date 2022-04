Svs, corso gratuito per volontari-autisti

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una e-mail a [email protected] oppure telefonare al 348-77.02.033

Svs organizza un nuovo corso gratuito per i volontari che desiderano conseguire l’abilitazione alla guida di Tipo A, per la conduzione di pulmini. Per partecipare è necessario avere la patente di guida da almeno 3 anni ed essere in possesso di Green Pass in corso di validità.

Il corso si svolgerà nei giorni 11 e 13 aprile nella sede di Livorno Nord, in via delle Corallaie 10 a Livorno, dalle 21 alle 23.

Le iscrizioni sono esclusivamente on line, sul sito www.pubblicaassistenza.it nella sezione DIVENTA VOLONTARIO oppure al link https://www.pubblicaassistenza.it/wp/blog/category/corsi-per-volontari/

