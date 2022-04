Svs, corso gratuito per volontari soccorritori livello base

Il corso si svolgerà nella sede di Livorno Nord, via delle Corallaie 10, a Livorno a partire dal 27 aprile alle ore 21 fino al 13 maggio. L'iscrizione al corso è esclusivamente on-line e può essere effettuata sul sito www.pubblicaassistenza.it accedendo alla sezione "Diventa Volontario" oppure direttamente al link https://bit.ly/3Fs5ifV

Svs organizza un nuovo corso gratuito riservato a tutti coloro che desiderano diventare volontari e prestare servizio in ambulanza. Il corso si svolgerà nella sede di Livorno Nord, via delle Corallaie 10, a Livorno a partire dal 27 aprile alle ore 21 fino al 13 maggio. Le date complete delle lezioni saranno comunicate durante il primo incontro. Al termine del corso teorico seguirà un periodo di tirocinio di 30 ore in ambulanza e un test finale.

Il corso è finalizzato alla formazione di volontari per soccorritori di livello base con abilitazione all’utilizzo del Dae. Per partecipare è necessario aver compiuto 16 anni

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare al 345/0901362.

