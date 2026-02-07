Svs, due corsi di formazione per diventare unità cinofila da soccorso
Chi è interessato a intraprendere questo percorso può unirsi a SVS Pubblica Assistenza Livorno e ricevere tutte le informazioni necessarie contattando il numero 331 8222133 oppure scrivendo a [email protected]
Impegno, formazione e spirito di servizio: sono questi i valori alla base del progetto promosso da SVS Pubblica Assistenza Livorno, in collaborazione con Anpas Cinofili, che invita nuovi volontari a entrare a far parte delle unità cinofile da soccorso. Le unità cinofile rappresentano una risorsa fondamentale negli interventi di emergenza e protezione civile. Grazie al lavoro sinergico tra conduttore e cane addestrato, è possibile individuare persone disperse o sepolte, anche in contesti estremamente complessi come crolli, macerie e aree impervie. Il percorso formativo proposto da SVS prevede una preparazione specifica per due ambiti operativi fondamentali: la ricerca in superficie e la ricerca sotto macerie. Un addestramento serio e strutturato che consente di operare con competenza e sicurezza, sempre all’interno di un sistema organizzato e riconosciuto a livello nazionale. Diventare unità cinofila non significa solo addestrare un cane, ma entrare a far parte di una squadra affiatata, pronta a intervenire al servizio della comunità nei momenti di maggiore bisogno. È una scelta che richiede dedizione e costanza, ma che offre anche un’esperienza umana e formativa di grande valore. Chi è interessato a intraprendere questo percorso può unirsi a SVS Pubblica Assistenza Livorno e ricevere tutte le informazioni necessarie contattando il numero 331 8222133 oppure scrivendo a [email protected]. Mettere le proprie capacità – e quelle del proprio cane – al servizio degli altri può davvero fare la differenza.
