Svs, il 6 giugno inizia il corso per autisti del sociale

Il corso è aperto alla cittadinanza ed è il primo passo per poter diventare autista di ambulanza. Per info: 345.0901362. Iscrizioni online al link che trovate in fondo all'articolo

Il 6 giugno partirà il nuovo corso gratuito per autisti del Sociale Svs. Il corso è aperto alla cittadinanza ed è il primo passo per poter diventare autista di ambulanza. Il corso prevede la guida dei mezzi per il trasporto sociale e si terrà nei giorni 6 e 7 giugno dalle 21 alle 23 e l’8 giugno indicativamente dalle 9 alle 16 per le prove pratiche nella sede di via delle Corallaie n. 10.

Requisiti: 1 anno di patente (solo ed esclusivamente per i mezzi senza dispositivi)

e 21 anni di età.

Per iscriversi basta cliccare su questo link: https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=fc535b77-aaff-4282-a121-afe8c825c744_207_268817_1

Per qualsiasi informazione contattare il 345.0901362.

