Svs, in partenza l’ultimo corso base con Abilitazione DAE prima della stagione estiva

Hai più di 16 anni ed il Settore del Volontariato Sanitario ti affascina? Iscrizioni online aperte al link che trovate qui. Il corso inizia il 14 giugno alle 21 in via delle Corallaie 10, Sede SVS Livorno Nord. INFO: [email protected], 345/0901362

Dove: via delle Corallaie 10, Sede SVS Livorno Nord

Quando: ore 21.00 dal 14 giugno (il calendario sarà fornito in occasione della prima serata). Al corso seguirà un tirocinio di 30 ore pratiche in ambulanza e da un esame finale.

Info: [email protected] oppure chiamare al numero 345/0901362.

Con le ferie in vista, la chiusura delle scuole ed il tempo libero a disposizione, è il momento perfetto per dedicare il vostro tempo alla nostra città, arricchendo il vostro bagaglio di nuove esperienze e conoscenze. Iscriviti ora al nostro corso Base con abilitazione DAE a questo link: https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=371d12d6-8171-41b9-8529-ef823a9f8c35_207_204709_1

Ma come si compone la totalità di persone alle quali presterai il tuo aiuto? Direttamente o Indirettamente, questa esperienza coinciderà con il trasporto Ordinario e quando sarai adeguatamente formato con il servizio di Emergenza-Urgenza: un fenomeno con un’antica tradizione di intervento. Siamo a Livorno dal 1890 in Via S. Giovanni 30 e ad Ardenza dal 1905. Un Servizio molto importante, dove garantiamo il trasporto di malati, dializzati, anziani impossibilitati a raggiungere i centri di Visita, Concittadini o Turisti di ogni età, che necessitano di primo Soccorso o che si trovano in un momento di difficoltà. Che sia per pochi giorni o per molti è per certo un esperienza che come insegna la cronaca potrà servirti, perché una cittadinanza attiva e formata é alla base della Catena del Soccorso.

