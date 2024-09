Svs, inaugurata la nuova sede di Ardenza-Livorno Sud e un’ambulanza in memoria di Roberto Paoletti

Al doppio taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Salvetti e il governatore Giani. Visibilmente emozionati il figlio Cinirio, dipendente Svs, e i nipoti Francesco, Alessio e Martina. La nuova struttura di via Ricci, già operativa, è dotata di un sistema di sismoresistenza tra i più elevati. Il presidente Giani: "Livorno una tra le città più virtuose della regione in tema di volontariato"

di Giulia Bellaveglia

Giornata di grande festa per la società volontaria di soccorso Svs quella del 1 settembre. Un doppio taglio del nastro ha animato la domenica in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Ardenza-Livorno Sud in via Giuliano Ricci e di una nuova ambulanza, già in servizio e che sarà attiva in zona, in memoria dello storico volontario Roberto Paoletti, venuto a mancare di recente all’età di 85 anni. Di fronte ad una platea gremita tra volontari e amici, la prima a prendere la parola è la presidente della società di volontariato Marida Bolognesi. “Prima di qualsiasi cosa – dice – ci tengo a ringraziare tutti i presenti. Essere alla guida di questa associazione è un onore, e lo è ancora di più quando, in una giornata come quella di oggi, si deve dedicare qualcosa a qualcuno che è stato una colonna portante di questa realtà. Grazie poi a tutti i nostri meravigliosi volontari, che non mancano mai di essere vicini ai cittadini. Ciao Roberto, grazie di averci insegnato a voler bene a questa città”. Tra i presenti anche il sindaco Luca Salvetti. “Quella dell’Svs – spiega – è una realtà che consente di affrontare tante situazioni difficili in modo più semplice. Una rete del terzo settore che diventa un elemento di forza e che, in questa occasione, contribuisce persino a migliore una parte di quartiere”. La struttura, già operativa, è dotata di un sistema di sismoresistenza tra i più elevati, in modo da garantirne la piena funzionalità anche in caso di importanti eventi sismici, oltre che di un impianto a bassissimo consumo energetico. Ad arricchirla un’insegna con una celebre frase di Paoletti: “I valori si trasmettono con l’esempio”. “Eventi come questo – aggiunge il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – danno il senso della crescita e del ruolo che il volontariato ha in Toscana. Livorno è una delle zone più virtuose, un grande orgoglio per tutta la nostra regione”. Visibilmente emozionati il figlio Cinirio, dipendente Svs, e i nipoti Francesco, Alessio e Martina.

