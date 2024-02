Svs, mercoledì 21 febbraio al via il corso gratuito per autisti volontari del sociale

Il corso per autisti volontari del sociale si terrà nei giorni 21/22 febbraio alle ore 21 in via delle Corallaie 10, Sede Nord Svs. Link iscrizione all'interno dell'articolo. Per informazioni: [email protected] o chiamare 345 090 1362

Il corso per autisti volontari del sociale si terrà nei giorni 21/22 febbraio alle ore 21 in via delle Corallaie 10, Sede Nord Svs. Link iscrizione: https://www.pubblicaassistenza.it/wp/blog/category/corsi-per-volontari/

Svs ritorna con i corsi gratuiti aperti alla cittadinanza per questo 2024. Il primo passo per avvicinarsi al mondo del Volontariato è senza dubbio quello per diventare autista volontario del Sociale, in quanto non richiede l’obbligo di essere soccorritore. Un percorso che vi porterà a guidare i pulmini dedicati al Sociale ed a garantire tutti quei servizi essenziali per molte persone come: accompagnamento scolastico, accompagnamento verso i centri diurni, strutture e molte altre attività. Essere una volontaria o volontario significa far parte di un gruppo di persone che, insieme o individualmente, si adoperano per promuovere la cittadinanza attiva, svolgendo importanti attività per la salvaguardia di coloro che si trovano in una situazione di pericolo o di difficoltà sociale donando il proprio tempo libero.

SVS è al servizio della cittadinanza dal 1890

Vi aspettiamo

Requisiti:

essere in possesso della patente di guida da almeno 1 anno

Per qualsiasi informazione inviare email a [email protected] o chiamare 345 090 1362.

Condividi:

Riproduzione riservata ©