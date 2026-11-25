Svs, nuovo corso gratuito per diventare volontari soccorritori
Le lezioni si terranno dal 1° dicembre nella sede Nord in via delle Corallaie. Possono partecipare tutti i cittadini dai 16 anni: previsto anche il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore. Per iscriversi trovate il link nell'articolo
La Svs Pubblica Assistenza Livorno apre le porte, il 1° dicembre, a un nuovo corso gratuito per diventare volontario soccorritore di livello base. Il percorso formativo, completamente gratuito, consentirà ai partecipanti di apprendere le principali tecniche di intervento nelle situazioni di emergenza e di conoscere il funzionamento del sistema di soccorso sanitario. Al termine del corso sarà inoltre possibile conseguire l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (DAE), una competenza sempre più importante per contribuire alla sicurezza della comunità. Non devi avere esperienza. Non devi sapere già tutto. Devi solo avere voglia di imparare, condividere e diventare parte della grande famiglia SVS. Il corso si terrà nella sede Nord della SVS, in via delle Corallaie 10, località Picchianti, con inizio alle ore 21. Durante la prima serata verrà consegnato il calendario delle lezioni. Da oltre un secolo la SVS è al fianco della città. Il prossimo volontario potresti essere tu. Tutti insieme possiamo fare la differenza. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per tutti i cittadini che desiderano dedicare parte del proprio tempo al servizio della città e dei suoi abitanti. Per iscriversi è sufficiente aver compiuto 16 anni e collegarsi al seguente link: https://pubblicaassistenza.it/diventa-volontario. Per informazioni: 345 0901362 oppure [email protected]
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