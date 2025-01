Svs, nuovo corso per diventare volontari soccorritori

Il corso avrà inizio alle ore 21.00 del 29 gennaio e si svolgerà nella sede Nord di Svs in via delle Corallaie 10. Iscrizioni online al link che trovate in fondo all'articolo

Primo corso base gratuito ed aperto alla cittadinanza del 202, quello che partirà alle ore 21.00 del 29 gennaio nella sede Nord di SVS in via delle Corallaie 10. Il corso è finalizzato alla formazione di volontari di livello base con abilitazione all’utilizzo del DAE. Un percorso teorico e pratico che porterà i nuovi volontari Svs a conoscere tutti i presidi presenti a bordo delle ambulanze ed imparare tecniche di primo soccorso e rianimazione grazie alla guida di formatori volontari di Svs. Età minima richiesta 16 anni compiuti (il calendario sarà fornito in occasione della prima serata). Per iscriversi basta cliccare su questo link: https://www.pubblicaassistenza.it/diventa-volontario

