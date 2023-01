Svs, via al corso gratuito per soccorritori volontari di primo livello

Per partecipare al corso è obbligatorio aver compiuto i 16 anni. Per iscriversi collegarsi al link che trovare in pagina. Per qualsiasi informazione inviare email a [email protected] oppure chiamare al numero 345/0901362

Svs Pubblica Assistenza apre l’anno con un importante appuntamento formativo, gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza Livornese e non: è il Corso per Soccorritori Volontari di Livello Base con abilitazione DAE, in partenza il giorno 8 febbraio 2023 alle ore 21 in via delle Corallaie, 10.

Un corso fondamentale per apprendere le tecniche di primo soccorso in situazioni di Emergenza Sanitaria. La recente cronaca ci ha dimostrato ancora una volta l’importanza della catena del soccorso e che un intervento immediato e senza lasciarsi prendere dal panico, può salvare una vita: ecco perché è riteniamo un corso utile per tutti i cittadini, che potranno inoltre ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore (DAE), dispositivo in grado di rianimare tempestivamente ed in modo efficace persone colpite da arresto cardiaco.

Il corso costituisce il primo passo per diventare Soccorritori Volontari della Svs Pubblica Assistenza apprendendo le tecniche base e di rianimazione per poter svolgere servizio in ambulanza.

Il calendario del corso verrà consegnato durante la serata inaugurale dello stesso, a cui seguiranno 30 ore di Tirocinio pratico in ambulanza e ad un esame finale Teorico/Pratico.

Per partecipare al corso è obbligatorio aver compiuto i 16 anni. Per iscriversi collegarsi a questo link: https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=c6d35b47-d740-4353-b6fd-e9a2addb75e1_207_187221_1

Per qualsiasi informazione inviare email a [email protected] oppure chiamare al numero 345/0901362.

