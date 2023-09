Taglio del nastro per il Polo della Salute a Stagno

Il progetto, in collaborazione con Fondazione Luigi Scotto e Associazione parkinsoniani livornesi, offrirà alla comunità servizi gratuiti e convenzionati per persone anziane e per persone con patologie all'interno della struttura di via Marx a Stagno

di Giulia Bellaveglia

“Il nostro scopo è quello di promuovere l’attività sportiva, anche e soprattutto per le persone più anziane nel periodo estivo, visto che è di fondamentale importanza non interrompere gli allenamenti mirati al raggiungimento di un obiettivo”. Con queste parole Stefano Di Mauro, della Palestra New Eos, ha aperto la conferenza stampa dedicata alla presentazione del nuovo Polo della Salute, situato negli spazi dello stesso centro fitness, in via Karl Marx, 45 a Stagno e già pienamente operativo. Il progetto, in collaborazione con Fondazione Luigi Scotto e Associazione parkinsoniani livornesi, offre alla comunità servizi legati alla ricostituzione e al mantenimento della salute, convenzionati e gratuiti per le persone anziane e per quelle con patologie. “Una struttura importantissima – commenta l’assessora allo sport del Comune di Collesalvetti Sara Paoli – che tutela un diritto fondamentale, quello del benessere fisico dato dallo sport, e allo stesso tempo contribuisce alla costruzione di una rete tra più soggetti. La gratuità di alcune tra le prestazioni offerte si muove inoltre nella direzione di tutelare le fasce più deboli presenti sul territorio”. Questi i servizi gratuiti: attività fisica adattata, colloquio sul tema dei disturbi del comportamento alimentare con uno psicologo, colloquio relativo all’analisi della composizione corporea con un nutrizionista, 1 lezione con chinesiologo/posturologo, 1 lezione a settimana con Afa Parkinson e corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Questi invece i servizi convenzionati: attività motoria rivolta alle persone con disabilità, percorsi di salute individuali con chinesiologo/posturologo e percorsi di dimagrimento consapevole con un nutrizionista. “Una collaborazione essenziale – afferma Giancarlo Russo dell’Associazione parkinsoniani livornesi – perché per i nostri pazienti, più opportunità ci sono e meno diventa difficile andare avanti. Nei malati di Parkinson, un’attività fisica mirata alla rieducazione di movimenti perduti o quasi dimenticati è utilissima per il miglioramento della condizione fisica”. Coinvolte nel progetto anche la Società Sportiva Dilettantistica Sport Insieme, il centro medico-sportivo Salus Itinere e l’Università di Pisa. Per informazioni: 349/499.27.58 oppure [email protected].

