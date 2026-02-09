Terry lo zainetto, un aiuto immediato per le donne vittime di violenza

Presentato in Provincia dall’associazione Pedale Rosso con il contribuito di una rete di partner, lo zainetto verrà distribuito da marzo nelle farmacie e conterrà beni di prima necessità quali biancheria intima e prodotti per l’igiene personale. Importante contributo per l’avvio dell’iniziativa è stato dato dall’agenzia Progetto Ambiente

di Martina Romeo

Una soluzione per preservare la dignità in un momento di profonda fragilità. Così viene descritto il nuovo progetto di Pedale Rosso, promosso dall’attrice Marianella Bargilli e fondatrice dell’associazione insieme al campione del mondo e oro olimpico di ciclismo Paolo Bettini, presentato stamattina in Provincia. Chiamato “Terry”, soprannome di Maria Teresa, la madre di Bargilli, lo zainetto si presenta come un simbolo di viaggio e al tempo stesso di aiuto concreto per tutte le donne costrette a fuggire da situazioni di violenza. “Con questo progetto ho voluto trasformare una ferita personale in un gesto concreto, capace di aiutare altre donne a non sentirsi sole quando decidono di salvarsi. Appena ho dato vita a Pedale Rosso ho cercato di pensare ad un posto adatto alla distribuzione e la farmacia penso possa esserlo”. Pensiero condiviso da Riccardo Morelli, presidente Federfarma Livorno: “La farmacia è un luogo dove le persone non si recano solo per acquistare farmaci, ma anche per chiedere aiuto e cercare supporto”. L’iniziativa, attiva con tutta probabilità da marzo in un centinaio di farmacie (50 di Livorno e 50 della Provincia), prevede la distribuzione di uno zainetto contenente beni essenziali di prima necessità come biancheria intima e prodotti per l’igiene personale. Oggetti ottenuti grazie al contributo di una rete di partner che affianca Pedale Rosso. Malandrone Moda supporta il progetto fornendo beni di abbigliamento e coinvolgendo produttori e donatori; Nobili Pubblicità ed Ekavideo accompagnano l’iniziativa curandone gli aspetti grafici e di divulgazione; Zaki segue il coordinamento della comunicazione e il racconto complessivo del progetto. Lovren ha contribuito donando 400 bagnoschiuma, mentre Fimo ha donato 400 spazzolini e 400 collutori.

Le farmacie aderenti saranno riconoscibili grazie a materiali informativi dedicati e a un Qr Code che rimanderà ad un sito web di prossima pubblicazione dove trovare, tra le altre informazioni, i contatti utili per intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, discreto e protetto fin dal primo passo. “Siamo sempre stati ambiziosi – interviene Bettini – Vogliamo cercare di comunicare che, prima di arrivare al dramma, ci sono dei segnali. Le farmacie sono ovunque e rappresentano una possibile soluzione. Questo è un progetto pilota, ma solo avendo il coraggio di partire è possibile capire se la cosa funzionerà”. Importante contributo per l’avvio dell’iniziativa è stato dato dall’agenzia Progetto Ambiente presente alla conferenza stampa con il presidente Graziano Girotto. “Abbiamo riconosciuto fin da subito il valore profondo di Terry lo Zainetto. Per questo abbiamo scelto di sostenerlo in modo diretto, contribuendo all’acquisto di circa 400 zaini e mettendo a disposizione competenze, relazioni e un percorso formativo dedicato”. La Presidente della Provincia di Livorno, Sandra Scarpellini: “Trovarsi di fronte a questa proposta è stata per noi una sorpresa gradita. E’ una iniziativa di grande qualità che abbiamo subito accolto. Le istituzioni hanno il dovere di veicolare messaggi di questo tipo lavorando in rete per raggiungere il maggiori numero di persone possibile”. Lo zainetto presenta un disegno realizzato dall’artista di fama internazionale Marco Lodola e la scritta “Terry lo Zainetto” con la calligrafia della madre di Marianella. L’obiettivo è farlo diventare un modello replicabile a livello nazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©