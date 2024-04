Terzo settore, premiati 7 progetti vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”

Finanziate per un totale di circa 34 mila euro, le idee mirano a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano. Il presidente Cesvot Luigi Paccosi: "La grande partecipazione conferma che quello toscano è un tessuto vivace"

di Giulia Bellaveglia

Ben 7 progetti provenienti dalla provincia di Livorno, su 91 presentati a livello regionale, sono risultati vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” (clicca qui per leggere l’elenco) realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Obiettivo del finanziamento (circa 34mila euro per la provincia di Livorno), promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, contribuendo a dare forza ad una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio e di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“I giovani – afferma il presidente di Cesvot Luigi Paccosi – sono una risorsa per il volontariato e il volontariato è un’opportunità per i giovani: Siete Presente si pone quindi come una ricchezza per tutti. Le idee che vengono premiate offrono spunti innovativi per il Terzo Settore con ricadute positive per l’intera comunità. La grande partecipazione conferma che quello toscano è un tessuto vivace”. “Questi progetti – aggiunge il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti – hanno non solo il merito di arricchire il tessuto delle associazioni del nostro territorio, ma anche di contribuire alla costruzione di nuove reti di cooperazione e di favorire lo scambio di competenze tra diverse generazioni”. Per la Regione Toscana il portavoce del presidente Bernard Dika ha comunicato che “Giovanisì vuole promuovere e valorizzare il ruolo dei ragazzi nella nostra società, sotto ogni punto di vista, fornendo gli strumenti per realizzare le loro idee, le loro aspirazioni, i loro talenti. Il bando Siete Presente avvicina i giovani e il mondo dell’associazionismo, prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di persone già inserite nelle organizzazioni e incentivando il coinvolgimento attivo di altri ragazzi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©