Testa e Lische, sabato prima gara di pesca sportiva in carrozzina

Nella foto il presidente di Sport Insieme Livorno, Claudio Rigolo

Sabato 25 giugno, con partenza dal Moletto di Ardenza, la 1° Fishing Cup. Il presidente di SIL Claudio Rigolo: "Con questa iniziativa vogliamo far capire che il mare deve essere vissuto in maniera libera da tutti". Il presidente Giani: "Anche l'ostacolo del mare può essere gestito e superato"

di Letizia D'Alessio

Si svolgerà sabato 25 giugno, con partenza dal Moletto di Ardenza, l’edizione inaugurale della Fishing Cup ‘Testa e Lische’, la prima gara di nautica sportiva per persone portatrici di handicap che porterà in mare tra le dieci e le quindici imbarcazioni e una trentina di partecipanti. È la prima iniziativa nel suo genere e per il presidente di Sport Insieme Livorno Claudio Rigolo è un’occasione per portare attenzione sul tema dell’accessibilità: “Con questa iniziativa vogliamo far capire che il mare è un patrimonio di tutti. Da qualche anno la situazione è leggermente cambiata ma non basta e quindi abbiamo ideato una giornata del genere per portare l’attenzione su questi temi. Crediamo che grazie a iniziative come questa le istituzioni possano recepire un messaggio: il mare deve essere vissuto in maniera libera da tutti. Grazie alla nostra barca attrezzata i nostri volontari da tempo fanno uscire in mare tante persone disabili che vengono da tutta la toscana ma anche da fuori. Per una persona che è in sedia a rotelle da molto tempo fare il bagno in mare aperto è una sensazione impagabile e meravigliosa. Ora grazie a sensibilità di tante persone del Moletto siamo riusciti a fare questa gara di pesca per poter attivare ancora maggiore attenzione sul tema del mare libero per tutti”. Da parte sua il consigliere regionale Francesco Gazzetti ha fatto sapere che la Regione ha già fatto un investimento per la manifestazione e che concederà il patrocinio. “Quella della “nautica sociale” è una sfida che raccogliamo e non solo a parole”.

Secondo l’assessore al porto Barbara Bonciani “la pesca sportiva è uno dei caratteri dei cittadini livornesi ed è positivo rendere fruibile la pesca a tutti i cittadini. Si parte da qui per poter giungere a rendere anche il porto più fruibile da tutti”. Il garante dei disabili del Comune di Livorno Valerio Vergili ha sottolineato come questa nuova manifestazione dimostri “la volontà da parte delle amministrazioni e delle associazioni di cambiare lo schema della concezione assistenzialistica della disabilità: “Il portatore di handicap deve essere attore attivo della sua vita e questo è un primo atto verso questa impostazione, l’idea è di coinvolgere l’Autorità portuale per continuare il percorso”. “Iniziative come questa – ha commentato il presidente Eugenio Giani – sono importanti perché dimostrano che, grazie ad alcuni ausili strutturali e organizzativi, tutti possono svolgere le attività di diporto nautico e anche la pesca sportiva. E’ un fatto di civiltà. Come dimostra l’evento del 25 giugno, anche un ostacolo naturale come il mare può essere gestito e superato. Sabato, ad Ardenza, si svolgerà una gara di pesca in mare aperto. Il che dà la misura di quanto in Toscana sia prezioso l’impegno di istituzioni e volontari a favore di coloro che, per muoversi, hanno bisogno di ricorrere alle carrozzine”.

Il programma:

– Ritrovo presso il Moletto di Ardenza alle ore 07.00;

– Trasferimento a bordo dei partecipanti grazie a una piccola gru

allestita al Moletto;

– A seguire, uscite in barca per la battuta di pesca e rientro presso il

Moletto di Ardenza previsto per le ore 12:00

– 12:30- 13:00 premiazioni

Condividi: