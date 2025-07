Torna Estate Sicura sul Romito

Protezione Civile e Volontariato insieme per le attività di informazione, assistenza e vigilanza della balneazione tra il Castello del Boccale e il porticciolo del Chioma

Anche quest’anno è attivo il progetto Estate Sicura che prevede lo svolgimento delle attività di informazione, assistenza e vigilanza della balneazione, rivolte alla popolazione, nelle aree di libera accessibilità e specchi acquei antistanti le scogliere del Romito, nel tratto compreso tra il Castello del Boccale ed il porticciolo del Chioma. Per assicurare le predette attività, collaboreranno con il Settore Protezione Civile la Società Volontaria di Soccorso, SVS e la Misericordia di Antignano.

Le attività previste sono le seguenti:

– attività di pronto intervento in caso di pericolo, solo in caso di richiesta e comunque sotto il coordinamento della Guardia Costiera e del servizio 118;

– attività di informazione e prevenzione di possibili pericoli derivanti da un approccio sbagliato con la risorsa mare;

– sensibilizzazione della percezione dei rischi e responsabilizzazione degli avventori del litorale.

L’organizzazione si baserà sull’impiego di almeno 2 mezzi mobili per il tratto di costa compreso tra il Castello del Boccale ed il Porticciolo del Chioma oltre all’impiego di mezzi nautici di supporto dal mare per il recupero di eventuali soggetti infortunati, qualora le condizioni meteo ne consentano l’utilizzo. Le attività si svolgeranno tutte le domeniche, nel periodo compreso tra il 6 luglio ed il 7 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e tutti i giorni, nel periodo compreso tra il 9 ed il 17 agosto, sempre dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Il progetto prevede che i soggetti coinvolti nello stesso siano costantemente in contatto con la Guardia Costiera e con il 118, al fine di fornire tutto il supporto che si potrebbe rendere necessario nei periodi di svolgimento delle attività previste.

