Torna il raduno solidale Cuore di Labrador

Domenica 27 settembre appuntamento con il quinto Raduno Cuore di Labrador. Il ricavato, tolte le spese, sarà devoluto al Canile Soffio di Vento

Domenica 27 settembre a Pisa torna “Cuore di Labrador – 5° Raduno”. L’appuntamento è all’Agriturismo Lago Le Tamerici, a partire dalle 10.30, con la partecipazione di 50 Labrador provenienti da tutta Italia. Alle 11.30 è in programma una dimostrazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio – UCSN Unità Cinofila Salvataggio Nautico – ORSI del Tirreno. Il raduno sarà anche un appuntamento all’insegna della solidarietà: il ricavato, una volta tolte le spese, sarà infatti devoluto al Canile Soffio di Vento. Per il pranzo sarà possibile scegliere tra il ristorante o il pranzo al sacco. La chiusura della giornata è prevista alle 17. Gli organizzatori sono inoltre alla ricerca di uno sponsor dal cuore grande per poter fare ancora più beneficenza.

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