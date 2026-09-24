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Torna il raduno solidale Cuore di Labrador

Giovedì 24 Settembre 2026 — 15:31

Domenica 27 settembre appuntamento con il quinto Raduno Cuore di Labrador. Il ricavato, tolte le spese, sarà devoluto al Canile Soffio di Vento

Domenica 27 settembre a Pisa torna “Cuore di Labrador – 5° Raduno”. L’appuntamento è all’Agriturismo Lago Le Tamerici, a partire dalle 10.30, con la partecipazione di 50 Labrador provenienti da tutta Italia. Alle 11.30 è in programma una dimostrazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio – UCSN Unità Cinofila Salvataggio Nautico – ORSI del Tirreno. Il raduno sarà anche un appuntamento all’insegna della solidarietà: il ricavato, una volta tolte le spese, sarà infatti devoluto al Canile Soffio di Vento. Per il pranzo sarà possibile scegliere tra il ristorante o il pranzo al sacco. La chiusura della giornata è prevista alle 17. Gli organizzatori sono inoltre alla ricerca di uno sponsor dal cuore grande per poter fare ancora più beneficenza.

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