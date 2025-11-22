Torna il Regalo Sospeso, l’iniziativa che dona un sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà

Dal 25 novembre al 21 dicembre sarà possibile acquistare un regalo nei negozi aderenti e lasciarlo in “sospeso”: verrà poi affidato alle associazioni del terzo settore che lo distribuiranno. Lo scorso anno furano donati 388 giocattoli. Garufo: “Un gesto semplice ma prezioso”. Raspanti: “Rendiamo più facile un gesto che molti desiderano compiere”

di Giulia Bellaveglia

Torna anche quest’anno l’iniziativa solidale “Regalo Sospeso”, pensata per donare un sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà durante le festività natalizie. Da martedì 25 novembre a domenica 21 dicembre sarà possibile acquistare un dono negli esercizi che espongono l’apposita locandina e lasciarlo “sospeso” per essere raccolto e distribuito dalle organizzazioni del terzo settore. Giocattoli, libri, articoli di cartoleria e accessori sportivi: queste le tipologie di regali individuate dall’Amministrazione insieme alle associazioni di categoria, con l’unica esclusione dell’abbigliamento. Nel 2024 furono raccolti 388 doni distribuiti da Opera Santa Caterina, Misericordia di Livorno e Senso Sociale. Quest’anno gli enti coinvolti diventano cinque, con l’ingresso di Misericordia di Montenero e Fondazione Caritas. “Si tratta di un progetto che ormai cammina da solo – spiega l’assessore al commercio Rocco Garufo – perché da tre o quattro anni commercio e solidarietà si tendono la mano. Le associazioni di categoria sensibilizzano gli esercenti, mentre quelle del volontariato si occupano della raccolta e della distribuzione. Le persone entrano, comprano un regalo e lo lasciano da parte: semplice, ma prezioso”. “Il 25 dicembre è un momento in cui ci si apre agli altri – aggiunge l’assessore al sociale Andrea Raspanti – A volte le persone vorrebbero donare, ma non sanno come farlo o a chi rivolgersi. Con “Regalo Sospeso” offriamo una garanzia pubblica e realtà solide del territorio: rendiamo più facile un gesto che molti desiderano compiere. L’obiettivo è fare in modo che il Natale sia Natale per tutti, anche per chi affronta un periodo di difficoltà”. La lista degli esercizi aderenti è in costante aggiornamento: tra questi Toys in via Pian di Rota, Mondanelli in via Ricasoli, Regalgioca all’Ardenza, Bonatti, Le Sorgenti, Bazar Amedei, Shubert Belle Arti, la libreria “Libri”, La Coccinella, Bazar Gelli, Trovatutto e Cartotecnica. Le attività interessate ad aderire possono scrivere all’Ufficio Commercio del Comune.

