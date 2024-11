Torna il Regalo Sospeso nei negozi per far felici i meno fortunati

Si potrà scegliere fra giocattoli, libri, articoli da cartoleria e, novità 2024, accessori sportivi. Da sabato 23 novembre, nei negozi aderenti all'iniziativa riconoscibili tramite apposita locandina, sarà possibile acquistare un regalo e lasciarlo "in sospeso" nel negozio. Coli e Schiano di Confesercenti e Confcommercio: "Felicissimi di rinnovare questo appuntamento". L'imprenditore Luca Nigiotti: "I livornesi si sono sempre dimostrati molto disponibili e generosi per regalare un sorriso il giorno di Natale ai bambini meno fortunati"

di Giulia Bellaveglia

Torna, anche per le prossime festività, l’iniziativa solidale “Regalo Sospeso”, ideata allo scopo di offrire un dono ai bambini delle famiglie livornesi in condizioni di difficoltà. Come funziona? Nei negozi aderenti alla proposta, riconoscibili tramite apposita locandina, sarà possibile, a partire da sabato 23 novembre, acquistare un regalo e lasciarlo all’esercizio commerciale; i doni verranno in seguito ritirati e consegnati ai destinatari, scelti tramite la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore (Opera Santa Caterina, Misericordia di Livorno e Senso Sociale). “Una sinergia – commenta l’assessore al sociale Andrea Raspanti – tra settori diversi di questa Amministrazione, ma anche tra le associazioni di volontariato e gli esercenti del territorio. Un valore, anche di tipo culturale, perché ci ricorda che la solidarietà non ha bisogno di chissà quali imprese, ma di tanti piccoli gesti quotidiani”. Novità del 2024, si potrà scegliere un regalo anche della categoria accessori sportivi oltre alle consuete tipologie: giocattoli, libri e articoli da cartoleria. “Siamo felicissimi – afferma Annalisa Coli di Confesercenti – di aver avuto la possibilità di rinnovare questo appuntamento. Un momento che può essere anche uno spunto di riflessione sul tema del commercio di vicinato, sempre meno diffuso. È opportuno continuare a garantirne l’esistenza cercando di fare acquisti al loro interno. Un’occasione quindi doppiamente buona, fare un dono a chi è in difficoltà e sostenere i piccoli commercianti”. “Dal lato nostro – aggiunge Alessio Schiano di Confcommercio – abbiamo dei negozi affezionati al progetto, che ogni anno ci chiedono di partecipare. Sono molti contenti, sia per il lato solidale, che per l’avvicinamento dei clienti alle proprie botteghe”. L’imprenditore Luca Nigiotti: “I livornesi si sono sempre dimostrati molto disponibili e generosi per regalare un sorriso il giorno di Natale ai bambini meno fortunati”. Saranno le associazioni di volontariato ad occuparsi del ritiro di tutti i regali sospesi e della consegna.

Questo l’elenco degli esercizi commerciali attualmente aderenti: Mondanelli, Regalgioca, Toys, Universo Giochi, Bazar Gelli, Bazar Trovatutto, Bonatti (piazza Cavallotti e via Firenze), Cartoleria profumeria Daniela e Elisabetta, Cartolibreria Le Sorgenti, La Città del Sole, La Coccinella, Libreria Nuova, Mondadori Bookstore, Santini Big Shop.

