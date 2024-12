Torna il Villaggio di Natale Svs, visite mediche gratuite e Babbo Natale per i più piccoli

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torniamo in piazza durante le festività natalizie per

metterci a disposizione dei cittadini con stand informativi, di promozione al volontariato e alle

attività dell’Associazione con gadget natalizi e solidali. Per tutta la giornata sarà presente anche l’ambulanza veterinaria della SVS, che si occupa dei trasporti sociali veterinari degli animali di affezione. Uno dei molti servizi assicurati ai cittadini in difficoltà ad offerta libera. Inoltre, novità di quest’anno dalle 09.00 alle 13.00 sarà presente un Medico Veterinario a cui i cittadini potranno rivolgersi per domande sulla cura e il benessere del proprio animale, offrendo una consulenza di prevenzione gratuita”. Durante tutta la giornata i cittadini che lo desiderano potranno effettuare oblazioni liberali che quest’anno andranno a sostenere l’importante progetto Sociale di realizzazione del giardino SVS Alzheimer Friendly.

PREVENZIONE A BORDO DEL MEDICAL TRUCK SVS

Come nelle precedenti occasioni, sarà inoltre allestito uno spazio dove offriremo gratuitamente alla

cittadinanza la possibilità di effettuare visite mediche gratuite con screening di prevenzione sulla

salute.

Nel dettaglio:

Dalle 09.00 alle 12.00

• Screening di prevenzione sulla Tiroide con ecografie effettuate dal Dr. Malvaldi Fabrizio

• Screening di prevenzione cardio vascolare con ecografie dei tronchi sopraortici effettuate dal

Dr. Parlato Gaetano

Dalle 14.00 alle 16.30

• screening nefrologico con ecografia renale per la prevenzione delle malattie del rene. Le visite

saranno effettuate dal Direttore Sanitario del Polo Per la salute SVS Dr. Roberto Bigazzi.

• Consulenza su una corretta alimentazione con il nutrizionista Dr. Mancino Matteo

• Screening visivo in collaborazione con un ottico.

Dalle 09.00 alle 16.00 (con orario continuato)

• continua inoltre l’impegno di SVS per la campagna di Regione Toscana e Asl Nord Ovest per la

prevenzione sull’Epatite C. A bordo di ambulatorio mobile SVS sarà possibile effettuare

gratuitamente ai cittadini di età compresa tra i 34 e i 54 anni il test sierologico HCV.

https://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite-c

Per accedere a queste prestazioni non occorre appuntamento, sarà sufficiente presentarsi al

villaggio di Natale SVS dove i nostri volontari indirizzeranno i cittadini che intendono accedere a

questi percorsi di prevenzione.

NEL POMERIGGIO ARRIVA BABBO NATALE!

Per i piu piccoli e per le loro famiglie alle ore 17.00 circa Appuntamento con Babbo Natale e il suo Elfo che giungerà nella Piazza Grande facendo il suo ingresso a bordo di un pick up della Protezione civile SVS, per poi intrattenersi con i bambini per foto ricordo e consegna di caramelle e dolciumi.

Quanto sopra vuole essere un nuovo appuntamento che Svs Pubblica Assistenza con i suoi

volontari mette in agenda durante le festività natalizie, per scendere ancora una volta in piazza

con mezzi, attrezzature e attività, per vivere con i cittadini e la città un momento di incontro e di

scambio di auguri, offrendo loro ancora una volta di accedere con campagne mirate all’importante

tema della Prevenzione. Chiediamo agli organi di stampa di aiutarci attraverso i vostri canali a diffondere questa nostra importante iniziativa.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI

0586-888888

