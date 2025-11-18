Torna Ri-life, il festival del riuso: dieci giorni di laboratori, spettacoli e creatività sostenibile

Dalla ciclo-officina allo spettacolo “Genesi del rigenero” il festival del Centro del riuso Evviva di Aamps/Retiambiente, gestito dalla cooperativa Brikke Brakke, torna dal 19 al 29 novembre con attività gratuite per adulti e bambini: un’edizione che unisce educazione ambientale, arte e partecipazione, rafforzata dalle collaborazioni con PedaLÌ e Il Mondo che si Muove

di Giulia Bellaveglia

La città torna a celebrare la cultura del riutilizzo con la quarta edizione di “Ri-life – Livorno in festa per il riuso”, organizzato e promosso dal Centro del riuso creativo Evviva di Aamps/Retiambiente ed in programma da mercoledì 19 a sabato 29 novembre (clicca qui per leggere il programma completo). L’iniziativa, completamente gratuita, rientra nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr) e porta in città laboratori didattici e musicali, attività di restauro creativo, la ciclo-officina per la riparazione delle biciclette e lo spettacolo “Genesi del rigenero”, dedicato alla filiera del riciclo tessile. Gli appuntamenti, rivolti ad adulti e bambini, confermano la volontà di promuovere la sostenibilità attraverso esperienze concrete e partecipate. “Ogni anno Ri-life – dice l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – ci regala momenti preziosi per riflettere sulla diminuzione degli oggetti da scartare. Siamo particolarmente felici di ospitare la Genesi del rigenero, che arriva in un momento significativo. Questa manifestazione mette al centro la cultura del riciclo e può rappresentare una spinta importante, soprattutto per i più giovani”. “Qui dimostriamo ogni giorno quanto il reimpiego possa generare valore sociale e ambientale – aggiunge Federico Beconi della cooperativa Brikke Brakke, responsabile della struttura -. Durante il festival tutto si amplifica: diventiamo un luogo d’incontro tra pratiche, idee e comunità. Inoltre la sinergia con la Ciclofficina PedaLÌ e con il festival Il Mondo che si Muove rafforza il messaggio comune della sostenibilità”. Soddisfazione anche dal fronte artistico da parte di Ephraim Pepe di “Il Mondo che si Muove.” “La collaborazione con questa manifestazione – afferma – ci permette di unire competenze diverse attorno al tema. Portare a Livorno questo spettacolo è un vero orgoglio. Ma il dialogo non si fermerà qui: domenica 23 proporremo favole rivisitate in chiave del riuso”. “Durante l’anno – commenta Andrea Valenti, responsabile decoro urbano Aamps/Retiambiente – coinvolgiamo migliaia di cittadini sul corretto conferimento dei materiali e sulla riduzione dei rifiuti. Questa kermesse consolida il nostro impegno”.

