Presentato il torneo dedicato alla memoria di Sara Mazzi

Domenica 15 giugno, dalle ore 9 alle 12.30, in campo i bambini del 2018 e del 2019. Ingresso ad offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto ad Avis in memoria di Sara, la prima bambina livornese donatrice di organi scomparsa nel gennaio 1990 a due anni e mezzo. Il padre Claudio: "Con questo torneo mia figlia continua a vivere nel cuore di tutti. A volte ci chiediamo fino a quando riusciremo a portarlo avanti. Ma ogni anno troviamo forza nei tanti amici che ci sostengono. Grazie a tutti. Finché ci sarà entusiasmo, continueremo"

di Giulia Bellaveglia

Domenica 15 giugno, dalle ore 9 alle 12.30 allo stadio Mario Magnozzi alle Sorgenti, avrà luogo la 31esima edizione del “Torneo Sara Mazzi”, storico evento calcistico organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Sara Mazzi in collaborazione con il Comune di Livorno, l’Avis e l’Svs, che unisce sport, memoria e impegno civile. Un’iniziativa nata per ricordare la piccola Sara, prima bambina livornese donatrice di organi, scomparsa nel gennaio 1990 a soli due anni e mezzo. “Credo non servano molte presentazioni – dice la vicesindaca Libera Camici –, siamo ad oltre 30 edizioni e questo dice tutto. Il contributo raccolto andrà ad Avis, che insieme ai genitori della giovane promuove questo appuntamento così sentito”. Camici ha ricordato anche “Il giardino di Sara”, nido comunale a Villa Corridi intitolato alla stessa giovane: “Proprio lì nascerà un nuovo progetto, che racconteremo presto. Intanto vi invito a partecipare, perché questa è un’occasione unica per riflettere sul valore del dono”. “Questa idea – afferma il padre di Sara, Claudio Mazzi – nasce per unire. Fin dall’inizio hanno partecipato squadre da Firenze, Pisa e Livorno. L’attività fisica è anche un modo per non dimenticare. In un momento in cui i bambini nel mondo fuggono dalle guerre, vedere i nostri giocare è una testimonianza potente. La mia bambina non ha potuto crescere, ma con questa manifestazione continua a vivere nel cuore di tutti. A volte ci chiediamo fino a quando riusciremo a portarlo avanti. Ma ogni anno troviamo forza nei tanti amici che ci sostengono. Finché ci sarà entusiasmo, continueremo. Ringrazio Avis, le società sportive, e chi contribuisce anche solo con la propria presenza”. L’aspetto organizzativo è curato da Fulvio Landi della Pro Livorno Sorgenti 1919. “Il torneo – spiega – è riservato ai bambini nati nel 2018 e nel 2019. Non ci sarà una lotteria, ma ognuno potrà lasciare un’offerta libera. Durante la mattinata racconteremo ai presenti il significato profondo di questa iniziativa. Lo sport è un mezzo per trasmettere ai più giovani e alle famiglie il valore della donazione. Ogni anno nuove realtà si aggiungono, segno che questo messaggio continua ad essere accolto con entusiasmo”. Queste le società partecipanti, oltre alla già citata Pro Livorno Sorgenti 1919: Young Livorno Calcio, Carli Salviano 1951, Csd Livorno 9, Asd Giovani Atleti Roberto Tancredi, Academy Livorno, Asd Portuale Livorno, Asd Livorno Calcio Women e Asd Orlando Calcio Livorno.

