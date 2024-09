Triangolare benefico “A tutto cuore” per l’associazione Sara Mazzi

Ancora solidarietà per l’associazione Sara Mazzi. In questa circostanza l’associazione Sara Mazzi, unitamente all’associazione Eppursimuove Asd Aps, ha organizzato insieme ad amici appassionati di calcio un triangolare di calcio ad otto a fini benefici intitolato “A tutto cuore“. Le 3 squadre partecipanti sono state: la gloriosa 1) Arlecchino Sport Livorno 2.0 Asa 2) rappresentativa dell’associazione “Amici di Sara Mazzi/Avis” e 3) rappresentativa dell’associazione Eppursimuove. Il triangolare si è svolto sabato mattina sui campi sportivi del Nuovo Centro Coteto Asd di Paolo Baronetto in via Campania 26. Le partite sono state caratterizzate da agonismo limitato e da un forte spirito di amicizia e di generosa solidarietà. Ritrovarsi praticando sport per far del bene! Tutti i partecipanti, compreso il responsabile dei campi da gioco, hanno risposto con il cuore raccogliendo una discreta cifra destinata interamente in beneficenza. Sponsor dell’evento è stata la Termisol Termica srk, importante realtà nel settore delle coibentazioni internazionali, che ha inteso donare un’importante somma direttamente all’associazione Eppursimuove Asd Aps che si occupa di arricchire il tempo libero di ragazze e ragazzi disabili e delle loro famiglie tramite attività sportive e di socializzazione, collaborando tra l’altro con diverse realtà scolastiche con la realizzazione di progetti di inclusione e di formazione. Paolo Stringara, storico giocatore di squadre di calcio professionistiche tra le quali Bologna e Inter, nonché importante allenatore di squadre tra cui Livorno e, come secondo allenatore, della nazionale della Corea del Sud, con la quale ha raggiunto la semifinale della Coppa d’Asia, ha presenziato scambiando foto, abbracci e autografi con i partecipanti ed il pubblico intervenuto nonché dando inizio alle partite con il “calcio d’inizio”.

