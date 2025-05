Truffe vecchie e nuove, il 19 maggio incontro in Confesercenti con l’Arma

L'incontro, moderato dal direttore Ciapini, si svolgerà nella sede di Confesercenti in via Pieroni 26 e vedrà la partecipazione del maggiore Ugo Chiosi. Partecipazione aperta a tutta la cittadinanza

Il 19 maggio alle ore 15.00 Confesercenti Livorno, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, organizza nella propria sede di via Pieroni, 26 un incontro di grande rilevanza per commercianti e cittadini dal titolo “Truffe vecchie e nuove: come riconoscerle, difendere il proprio esercizio commerciale e tutelare i cittadini” con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per la prevenzione delle truffe e la tutela delle attività economiche. L’iniziativa vedrà la partecipazione del Maggiore Ugo Chiosi, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Livorno, che approfondirà le principali minacce che colpiscono il commercio e la comunità, tra cui:

Truffe tradizionali ai danni degli esercenti

Frodi online e rischi digitali

Tecniche di manipolazione psicologica (social engineering)

Procedure corrette per denuncia e segnalazione alle autorità

L’evento sarà moderato dal Direttore di Confesercenti Livorno, Alessandro Ciapini, e rappresenta un’importante occasione per confrontarsi con esperti del settore e acquisire strumenti pratici per la difesa della propria attività. “Un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, presidio di legalità e sicurezza, per la sensibilità dimostrata nell’affrontare un tema di così forte attualità. Partecipazione aperta a tutta la cittadinanza! Un appuntamento da non perdere per chi vuole proteggere il proprio lavoro e contribuire alla sicurezza del territorio”.

