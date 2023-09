“Tutti insieme: Mamma Mia!…” per l’Associazione Afasici Toscana APS

Si chiama “Tutti insieme: Mamma Mia!…” ed il titolo la dice tutta, ispirandosi al celebre film e musical basato sulla omonima canzone degli Abba. Un titolo che racchiude pienamente il senso di un bellissimo progetto che l’Associazione Afasici Toscana APS ed il suo instancabile Vicepresidente Davide Crovetti, ha organizzato e che sta per prendere vita fra qualche giorno.

Si tratta di una serie di piccoli corsi che abbracciano diverse discipline artistiche e che saranno rivolti ad una platea di possibili interessati veramente ampia e variegata. Accanto ad Afasici, Parkinsoniani, Caregivers, “Tutti insieme: Mamma Mia!…” strizza l’occhio a tutti gli amici ed agli amici degli amici.

Un progetto del tutto particolare ed inclusivo ed anche una bellissima esperienza di condivisione per scoprire il potere del canto, della recitazione e delle altre arti, anche in ambiti diversi dal consueto.

“Si tratta di un’idea molto suggestiva e a cui tengo in modo particolare – spiega Davide Crovetti – un progetto certamente non privo di difficoltà, considerando la “parola” ed anche la sua durata massima di 20 ore divise in incontri settimanali. Ed è per questo che ho chiesto la preziosa collaborazione di professionisti di prim’ordine, che avranno il compito di tradurre in realtà quello che fino ad oggi è stato solo un desiderio. Questo è il gruppo dei docenti che metteranno la loro esperienza a disposizione del progetto e che fin da adesso ringrazio sentitamente. Riccardo Pagni (Direttore Joyful Gospel Ensemble), Cristiano Grasso (Direttore Coro Springtime), Debora Mattiello (Attrice e Drammaturga), Lilla Lipari (Cantante Lirica), Francesco Boni (Giocoleria funzionale), Fabio Artigiani (Counselor), Mauro Zucchelli (Giornalismo)”.

Il progetto “Tutti insieme: Mamma Mia!…”, è organizzato dall’A.A.T. APS – Afasia Livorno, in collaborazione con l’Associazione Parkinsoniani Livornesi, In Associazione, ACeM e con il contributo della Fondazione Livorno e con il Patrocinio del Comune di Livorno. Mentre il Main Sponsor Castagneto Banca 1910, coadiuvato dal Magazzini Mangini, APIGE Smart, Ottica Giachi, il Ventaglio, PubbliG, ed il sostegno Teatro “I 4 Mori”.

“Senza la presenza ed il sostegno di tutti questi soggetti economici, commerciali ed istituzionali, questo progetto non avrebbe mai potuto nascere”.

E per finire un invito caloroso che Davide Crovetti rivolge un po’ a tutti coloro che potrebbero essere interessati a partecipare:

“Tutti insieme: Mamma Mia!…” è un progetto per tutti: la partecipazione è gratuita. Se vi interessa saperne di più, avere informazioni o semplicemente iscrivervi siete invitati a compilare questo modulo: https://forms.gle/PKHwvwEwDy1PfAXb7

Oppure potete scrivere a: [email protected], [email protected] e telefonare al seguente numero: 331.67.54.633

