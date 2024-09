Tutto pronto per l’edizione di fine estate di Volare Senza Limiti

In pochissimi giorni la casella mail [email protected] è stata letteralmente presa d’assalto e l’evento si avvia ad essere un ennesimo sold out! Chi fosse interessato si affretti a prenotare il suo posto verso la felicità! La manifestazione prenderà il via sabato 14 settembre ore 9.30 con il primo dei voli in programma e così a seguire fino alle ore 18.30 così anche per la giornata di domenica 15. I 25 Lions Clubs del Distretto 108La che sostengono questo fantastico Service ringraziano: il Comune di Massa per aver patrocinato l’evento, l’aeroclub Apuo Versiliese, l’aeroclub “Carlo Del Prete” di Lucca-Tassignano e l’aeroporto Municipale di Massa Cinquale che hanno messo a disposizione ben 4 aerei. Il nostro grazie a tutti loro perché hanno reso possibile la realizzazione di questo evento! “Volare senza limiti” è un Service che genera felicità, felicità nei ragazzi e nelle loro famiglie, e felicità nei volontari che per due giorni si mettono a disposizione per far si che questo sogno si avveri. La risposta ricevuta lo dimostra: “Volare senza limiti” tocca il cuore di tutti!!! Insieme possiamo volare in alto!

