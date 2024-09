Ultima raccolta solidale al Palamacchia delle RebelsGirls Pielle

L'iniziativa delle RebelsGirls Pielle è destinata alla raccolta di materiale scolastico (penne, quaderni, pennarelli, matite) da regalare ai bambini della nostra città che hanno bisogno di un piccolo aiuto

La raccolta si concluderà domenica, con un banchetto per la raccolta finale, all’ingresso del Palamacchia in occasione della prima partita casalinga. Si potrà consegnare il materiale sino a sabato mattina compreso a Romei Auto in viale Ippolito Nievo 46, dove troverete all’ingresso un contenitore dedicato. L’iniziativa delle RebelsGirls Pielle è destinata alla raccolta di materiale scolastico (penne, quaderni, pennarelli, matite, etc..) da regalare ai bambini della nostra città che hanno bisogno di un piccolo aiuto per affrontare l’anno scolastico venturo. Basta veramente anche un quaderno! Il materiale raccolto verrà consegnato ad Appartenenza Labronica che si occuperà della distribuzione. Grazie a tutti di cuore.

