Un Gruppo AMA per genitori di figliə T*

Un Gruppo AMA per genitori di figliə T* proposto da Agedo per genitori di persone transgender e non-binary partirà dal prossimo 2 ottobre 2022. Questo gruppo nasce dalla richiesta alcunə genitori _ membri e non dell’associazione proponente _ che hanno sentito il bisogno di condividere la propria esperienza di vita in quanto genitori e famiglie vicine allə propriə figliə T*. Questo per poter gestire meglio eventuali difficoltà o malesseri ed essere in grado di trovare nuove strategie per migliorare la qualità della propria vita e di quella delle persone vicine.

Ascolto incondizionato, valore del silenzio, non giudizio, rispetto degli orari per creare un luogo “sicuro”, dove si ha il tempo e la concentrazione per parlare, sapendo che niente di quello che verrà detto uscirà all’esterno: i presupposti. La partecipazione è gratuita e gli incontri si svolgeranno senza l’intervento di professionistə, che non siano le facilitatrici. Il percorso inizia e finisce spontaneamente, ovvero quando, in piena libertà, una persona sente di essere tranquilla e serena di abbandonare il gruppo.

Chiunque dei e delle richiedenti, potrà parteciparvi previo primo contatto con la segreteria dell’Approdo e successivo colloquio con Paola Zenobi, che sarà la prima facilitatrice del gruppo, e/o con Santina Vetere, che la aiuterà. Paola e Santina sono entrambe membrə di Agedo da vari anni.

Il gruppo avrà cadenza mensile e si svolgerà la domenica prima domenica del mese nel pomeriggio, per una durata di un’ora e mezzo circa. Nel caso in cui il numero delle persone interessatə a partecipare aumenti, come indicato dai gruppi AMA, creeremo un ulteriore gruppo per garantire a tuttə un confronto di qualità. Per iscriversi compilare il form sulla pagina dedicata ai Gruppi AMA https://www.livornorainbow.it/l-approdo-centro-ascolto-lgbtq/gruppi-ama-di-auto-mutuo-aiuto/

