Un memorial di calcio a 5 in memoria del volontario Roberto Zagni

A distanza di due anni la Misericordia di Montenero ha voluto organizzare un Memorial di calcetto per ricordare la figura di Roberto Zagni, come persona ma soprattutto come volontario. Appuntamentod domenica 30 ottobre dalle 14 ai campi di via Campania

Il 21 ottobre 2020 la Misericordia di Montenero fu costretta a dare un tristissimo annuncio che mai avrebbe voluto dare. In seguito ad un incidente stradale ci lasciò quello che per tutti i volontari era semplicemente “Robertone”, grande fratello e volontario amato e benvoluto da tutti.

A distanza di due anni, i ragazzi del gruppo sportivo, hanno voluto organizzare un Memorial di calcetto per ricordare la figura di Roberto Zagni, come persona ma soprattutto come volontario.

Domenica 30 ottobre dalle 14 ai campi di via Campania, 30 (di fronte alla caserma dei vigili del fuoco) prenderà vita questo torneo di calcio a 5 tra le squadre della Svs, della Misericordia di Antignano, Misericordia Livorno e chiaramente Misericordia di Montenero.

Un modo per stare uniti in ricordo di Roberto. Lo svolgimento del Memorial sarà semplice: girone all’Italiana di 4 squadre dove le prime due si aggiudicheranno il diritto di sfidarsi in finale e la terza e la quarta si contenderanno il gradino più alto del podio.

