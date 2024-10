Un murale per ricordare Ilaria

Dieci anni fa l'incidente in cui perse la vita. L’opera, a cura dell’artista Ligama, verrà realizzata sulla cabina elettrica del Parco Lenci a Banditella. Oltre al murale è previsto un progetto sulla sicurezza stradale da attuare nelle scuole secondarie di secondo grado. Le due iniziative sono state ideate dal consigliere comunale e amico della famiglia Carella Andrea Morini che le ha presentate stamattina insieme al sindaco Salvetti in conferenza stampa. Per realizzare il murale è stata aperta una raccolta fondi sul sito www.produzionidalbasso.com/project/ilaria-vita-colore-e-pallacanestro

di Giulia Bellaveglia

Il 25 dicembre 2014, sul lungomare di Reggio Calabria, Ilaria Carella, 18enne livornese e giocatrice della squadra under 19 del Jolly Acli Basket Livorno, perde la vita in un incidente stradale. Un evento che getta nello sconforto più totale i genitori Eugenio e Mirella, il fratello Davide e l’intera città di Livorno. Che però non l’ha mai dimenticata. Ed è proprio dal grande affetto, tutt’oggi è presente intorno alla ragazza, che nasce la proposta del consigliere comunale e amico della famiglia Carella Andrea Morini: un murale per ricordare Ilaria, ma anche un progetto sulla sicurezza stradale da attuare nelle scuole secondarie di secondo grado, ancora in fase di definizione. L’opera, a cura dell’artista Ligama, verrà realizzata nel mese di dicembre sulla cabina elettrica del Parco Lenci a Banditella, area verde attualmente in fase di riqualificazione dove tra le altre cose sorgerà, grazie a Mario Bartoli, un parco giochi inclusivo. Il disegno raffigurerà l’atleta Ilaria nell’atto di tirare a canestro. “Un’idea – spiega Morini – nata tempo fa che si è evoluta anche e soprattutto grazie al sostegno delle numerose realtà cestistiche livornesi e del collettivo Uovo alla Pop. Dal dolore al colore è uno slogan che racchiude bene il senso di questa iniziativa: utilizzare lo sport, espressione di vita, per sensibilizzare sul tema della sicurezza in strada”. “Quando – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – Morini mi ha inviato un messaggio accennandomi questa idea, non ci ho pensato neanche un secondo. Va fatto, è l’unica cosa che ho risposto. Un percorso importante, di riflessione, che ha come scopo quello di ricordare Ilaria nella sua città, che l’ha vista sorridere e stare bene, ma anche di utilizzare le situazioni drammatiche come questa per riflettere insieme sui rischi dei comportamenti sbagliati alla guida. Per quanto riguarda il progetto, vorrei infatti che tutte quelle persone che hanno vissuto situazioni di questo tipo, ci dessero una mano con alcune proposte, affinché altre famiglie non debbano viverle mai più”. Per sostenere l’iniziativa è stata aperta una raccolta fondi raggiungibile al sito www.produzionidalbasso.com/project/ilaria-vita-colore-e-pallacanestro/. “Ringrazio Livorno – conclude il papà Eugenio – perché anche se sono originario di Reggio Calabria, qui c’è ormai una parte del mio cuore. Nel mio piccolo, spero di essere vicino ai tanti ragazzi che ne avessero bisogno fosse anche solo per un consiglio. E per le altre famiglie sfortunate come la mia, io sono sempre qui”.

