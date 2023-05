Un nuovo mezzo per la Croce Azzurra di Livorno

Grande soddisfazione per la consegna di un Fiat Doblò XL alla Croce Azzurra di Livorno ODV. Si tratta del secondo progetto realizzato da S.M.G. Servizi Mobilità Garantita, società con sede a Montecatini Terme in provincia di Pistoia, a favore dell’associazione labronica, che avrà a disposizione per quattro anni a costo zero un ulteriore mezzo per garantire alla comunità i servizi sociali quotidiani.

Un’importante iniziativa di solidarietà realizzata grazie alla partecipazione delle imprese del territorio di Livorno. “Siamo molto felici – dice la responsabile S.M.G. Elena Maggi – perché ancora una volta le aziende livornesi hanno dato prova di grande solidarietà per chi bisogno di trasporti sul territorio”.

Presente all’inaugurazione anche il vescovo di Livorno monsignor Simone Giusti, che commenta così la realizzazione di questo progetto: “Questa iniziativa coniuga lavoro, pubblicità e volontariato. È mettere in sinergia più interessi che sembrerebbero distanti fra loro ed invece si incrociano. Quando si dice di creare una società solidale e sinergica si intende questo”.

In rappresentanza della Croce Azzurra Pubblica Assistenza ODV Livorno erano presenti all’evento il legale rappresentante Benito Di Paola ed i consiglieri Stefano Di Bartolomeo e Rosa Altagraçia Rosario Perez. Un sentito ringraziamento è doveroso verso tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa importante iniziativa sociale.

