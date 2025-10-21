Un successo la camminata di beneficenza dai Bagni Lido alla Terrazza

Foto di Alessandro Solimani

Nicola e Michele Ganni: "È stata una giornata unica e speciale: circa 600 i partecipanti e 5.100 euro raccolti per le Cure Palliative"

La camminata di beneficenza di domenica 19 ottobre organizzata da Bagni Lido, Ladies4fit e Son of the ocean, dedicata quest’anno alla memoria Cristina Cerrai, è stata un successo: circa 600 i partecipanti e 5.100 euro raccolti per le Cure Palliative. “È stata una giornata unica e speciale – spiegano i direttori dei Bagni Lido Nicola e Michele Ganni – Puntiamo a raggiungere i 1.000 partecipanti per la prossima edizione che si terrà ad ottobre 2026 e ad attirare altre associazioni. Speriamo diventi un evento cittadino”. Francesca Luschi, presidente dell’associazione Cure Palliative, commenta: “Ancora una volta Livorno si è dimostrata campione nel distinguersi per cuore, senso di responsabilità e spirito solidaristico. Speriamo tutti che il prossimo anno la nostra meravigliosa città saprà rispondere con così tanta vicinanza ad una associazione che ogni giorno gratuitamente porta una squadra di professionisti nelle case di chi ormai è al termine della propria vita ed ha il diritto di concluderla con dignità e senza dolore”. A tutti i partecipanti è stato donato un gadget.

