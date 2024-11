Una partita di burraco a sostegno del giardino pubblico Svs per i malati di Alzheimer

Una giornata di gioco, divertimento e solidarietà, organizzata dal Circolo Ufficiali Marina Militare, Club 3M: Mogli Marina Militare e SVS Pubblica Assistenza, quella che si è svolta ieri negli splendidi spazi del circolo Ufficiali della M. M. di Livorno che ha visto più di cento persone iscriversi e sfidarsi a favore della raccolta fondi destinata alla realizzazione di un giardino pubblico terapeutico per i malati di Alzheimer. Il burraco, celebre gioco di carte che unisce competizione e convivialità, si è trasformato in uno strumento di solidarietà. I partecipanti hanno messo in gioco non solo le proprie abilità, ma anche la voglia di contribuire a una causa importante. Il Giardino, nasce dall’esperienza maturata da SVS all’interno del rivoluzionario centro diurno Alzheimer SVS al Porto con l’obiettivo di creare uno spazio pubblico che possa favorire la stimolazione sensoriale e la riabilitazione cognitiva, elementi fondamentali per chi vive con il morbo di Alzheimer, fornendo soprattutto una rete di supporto per le famiglie e i caregiver, che spesso affrontano sfide quotidiane enormi. Una cittadinanza attiva, l’entusiasmo e la generosità dimostrati durante l’evento sono la prova che, insieme, è possibile fare molto per migliorare la qualità della vita delle persone con Alzheimer. Il progetto del giardino, infatti, non si limita a rispondere a un bisogno terapeutico, ma punta a rafforzare il legame della comunità con le persone vulnerabili, offrendo loro un luogo di incontro, di cura e di conoscenza, oltre che abbellire uno degli affacci a mare storici della nostra città. Il giardino sarà progettato con aree dedicate alla tranquillità, percorsi sensoriali e spazi di interazione sociale. La raccolta fondi per SVS non si ferma; saranno previsti altri eventi ed iniziative per continuare a finanziare la realizzazione di questo progetto. Chiunque voglia contribuire può farlo tramite donazioni online sul sito pubblicaassistenza.it, proponendo eventi futuri o supportando i progetti correlati. “L’evento di ieri – spiega Svs – ha dimostrato che, quando il gioco si fa serio, il cuore di una comunità sa battere forte per una giusta causa”.

