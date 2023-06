Una piscina per l’Associazione Autismo da parte de “I Cuori di Silvia”

Un regalo fantastico da parte dell'Associazione I Cuori di Silvia: una piscina fuori terra completamente ricoperta in legno finalizzata all’attività ludica e motoria dei tanti bambini autistici, dai tre anni in su, che frequenteranno il campeggio estivo

L’Associazione Onlus I Cuori di Silvia, nata per omaggiare la memoria di Silvia Pierucci, che da anni opera nella realizzazione di progetti a vantaggio dei bambini meno fortunati, ha realizzato presso la sede dell’Associazione Autismo Livorno, una piscina fuori terra completamente ricoperta in legno finalizzata all’attività ludica e motoria dei tanti bambini autistici, dai tre anni in su, che frequenteranno il campeggio estivo dell’associazione. La cittadinanza è invitata all’inaugurazione della piscina. Quando? Lunedì 19 giugno 2023 alle 18 in via delle Macchia,95

Per info: [email protected]; 370/1590112- 347/4798129

