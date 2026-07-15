Una raccolta firme per dedicare uno spazio pubblico al dottor Sirio Malfatti
"Ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità". A promuovere l'iniziativa è Marco Voleri, a un mese dalla scomparsa di uno dei fondatori di Cure Palliative. Voleri e l'associazione invitano cittadini, colleghi e quanti hanno conosciuto il medico a sostenere la proposta
A un mese dalla scomparsa del dottor Sirio Malfatti, storico medico ospedaliero e tra i fondatori dell’Associazione Cure Palliative di Livorno, prende il via una raccolta firme per chiedere che la città gli dedichi uno spazio pubblico. A farsi promotore dell’iniziativa è Marco Voleri, che invita cittadini, colleghi e quanti hanno conosciuto e apprezzato il lavoro del medico a sostenere la proposta.
Per decenni Malfatti ha prestato servizio negli ospedali di Livorno e non solo, contribuendo a diffondere una cultura delle cure palliative quando ancora era un approccio poco conosciuto. Un modo di fare medicina che mette al centro la persona, accompagnando pazienti e famiglie nei momenti più delicati della vita con competenza, umanità e rispetto della dignità di ciascuno.
L’obiettivo della raccolta firme è quello di intitolargli uno spazio pubblico, a Livorno o a Collesalvetti, luoghi nei quali ha lavorato, svolto attività di volontariato e lasciato un segno profondo nella comunità. “Una firma conta se non è sola. Firma”, è l’appello con cui si conclude l’iniziativa.
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