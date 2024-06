Una serata di beneficenza per Casa Papa Francesco

Preparata da Pasticceria Cristiani e Pastificio Chiesa in collaborazione con Locas, Fisar e Conad, alla cena-evento erano presenti 220 persone tra cui il presidente di Fondazione Livorno Barsotti, il questore Stellino e l'assessore Raspanti. Federica Garaffa Cristiani: "Grazie suor Raffaella per la tua ispirazione e per il tuo cuore generoso e grazie a tutti per aver creduto in questo progetto e per aver contribuito a renderlo un successo"

Serata di beneficenza riuscitissima quella di ieri 20 giugno che ha visto 220 persone (il numero di prenotazioni massimo, raggiunto in quattro giorni) prenotare un posto alla cena-evento a Casa Papa Francesco, a Quercianella, a favore di Fondazione Casa Papa Francesco e La Casa odv, preparata da Pasticceria Cristiani e Pastificio Chiesa in collaborazione con Locas, Fisar e Conad. Molto apprezzato da parte dei commensali il fatto che non fosse una cena statica, cosa che ha permesso molte e proficue occasioni di dialogo. Presenti, tra gli altri, il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti, il questore Giuseppina Stellino e l’assessore al sociale Andrea Raspanti. Al termine della cena Suor Raffaella Spiezio, presidente della Fondazione Casa Papa Francesco, insieme a Federica Garaffa Cristiani e al marito Sergio Cristiani e a Valerio Chiesa, ha tagliato la bellissima torta con, da una parte, la locandina dell’evento e dall’altra un “Grazie a tutti”. “E’ stata una iniziativa bellissima organizzata con il cuore. Grazie suor Raffaella per la tua ispirazione e per il tuo cuore generoso e grazie a tutti per aver creduto in questo progetto e per aver contribuito a renderlo un successo. L’impegno collettivo trasformato in realtà è qualcosa di straordinario e testimonia la forza della nostra comunità” il commento di Federica Garaffa Cristiani. “Un evento meraviglioso – aggiunge Chiesa – ringrazio Suor Raffa per averci coinvolto, soprattutto i bimbi che hanno emozionato e animato la serata, tutto il mio staff Romina Valenti, Radoslaw Wojnicki, Lisa Lischi e la Videomaker Marcella Ferretti che ha voluto contribuire. Tutti presenti alla cena per uno scopo importante”. Infine, suor Raffaella: “Quella di ieri è stata una serata di grande significato arricchita da un clima di amicizia, confronto e scambio. E il fatto di avere al nostro fianco realtà del territorio importanti come queste ci aiuta senz’altro a costruire una qualità di vita per i nostri ospiti che fa la differenza”.

