Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: via al bando per il servizio civile

Nell’ambito dell’ultimo bando per il Servizio Civile Universale l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione Territoriale di Livorno è pronta ad accogliere 4 volontari per l’esecuzione del programma di intervento “Intesa tra generazioni, un’alleanza per il sostegno e l’inclusione sociale”. Scadenza domande 10 febbraio 2023 alle 14.

Requisiti necessari per la partecipazione:

• Età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;

• non aver ricevuto condanne;

• non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati;

• non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Per presentare la domanda occorreranno:

• lo Spid, per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero (qui le istruzioni per richiederlo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid). IMPORTANTE! Va attivato lo Spid con livello di sicurezza 2;

• le credenziali da richiedere al Dipartimento, per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (qui la procedura);

Per una corretta valutazione delle esperienze maturate e dei titoli posseduti è vivamente consigliato allegare il CV (curriculum vitae) e copia dei titoli posseduti.

La domanda di partecipazione scadrà venerdì 10 Febbraio alle ore 14.00; è possibile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), disponibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it

Nel motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” vanno indicati il progetto scelto e il codice della sede dell’UICI Livorno: 171409. Alla nostra Sezione sono stati assegnati due progetti:

• Progetto 1 Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale (3 volontari di cui uno appartenente alla categoria GMO = Giovani minori opportunità con BASSA SCOLARIZZAZIONE);

• Progetto 6 Sapere, saper essere e saper fare – ricette per l’integrazione (1 volontario).

Si raccomanda una attenta lettura del Bando e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti internet del Dipartimento:

• www.politichegiovanili.gov.it

• www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL

Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari. I calendari di convocazione saranno pubblicati sul sito http://www.uiciechi.it/serviziocivile/index.asp nella pagina dedicata al progetto cui si riferiscono e sul sito www.uicli.it per i progetti concernenti la sezione UICI di Livorno.

I volontari selezionati stipuleranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, che provvederà a erogare un compenso mensile di euro 444,30.

Vi aspettiamo per condividere con voi un’esperienza che vi permetterà di avvicinarvi alla realtà delle persone cieche e ipovedenti, di rendervi utili, arricchirvi umanamente e acquisire nuove competenze!

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti:

Tel. 0586/509424

E-mail: [email protected]

