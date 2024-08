Venerdì 9 agosto partita del cuore all’Armando Picchi

In campo vedremo medici, infermieri, amministrativi e tecnici uniti per sostenere la Lilt; parteciperanno anche i veterani per lo sport. Una serata di calcio e cuore a cui non mancare

Venerdì 9 agosto alle 19,30 si svolgerà allo stadio Armando Picchi il torneo benefico a favore della Lilt. In campo vedremo medici, infermieri, amministrativi e tecnici dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e dell’ospedale del cuore OPA di Massa uniti per sostenere la Lega Italiana Lotta ai Tumori; parteciperanno anche i veterani per lo sport. Artisti vari porteranno un tocco di magia alla serata. La Nuova Arlecchino Livorno For Special sarà presente con la sua energia. Una serata di calcio e cuore a cui non mancare.

Saranno 4 le squadre a scendere in campo: – Medici, amministrativi, tecnici ed infermieri dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e dell’ospedale del cuore OPA di Massa

– Nuova Arlecchino Livorno for special e Meraky.Aps Empoli for special

– Wonder Woman (Livorno femminile e Lucca femminile)

– Veterani dello sport con artisti vari L’intero incasso sarà devoluto alla lega italiana lotta tumori. Il torneo è organizzato da Romina Borracci e Lilt Massa Carrara con la collaborazione di Lilt Livorno, Pisa e Lucca. Prezioso aiuto e supporto del Palio Marinaro. L’evento è patrocinato dal Comune di Livorno. Inno nazionale cantato da Massimo Gentili e Alleluia cantata dalla finalista del karaoke Champions Melissa. Il sindaco Luca Salvetti sarà presente alla manifestazione con saluto iniziale. Le riprese video saranno a cura di Angelo Iannattone (video-reporter), speciale interviste a cura di Antonio Bartelloni. Presentano la manifestazione Massimiliano Bardocci e Lucia Sansone.

