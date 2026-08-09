Wonder cresce: due nuove assunzioni per il ristorante sociale

Foto di Andrea Dani in occasione di Effetto Venezia 2026

Il locale in Venezia amplia lo staff con due contratti a tempo indeterminato, frutto di percorsi di inclusione e formazione professionale. Dietro questo percorso ci sono la passione, la determinazione e la visione di Morena e Alessandra

Il ristorante sociale Wonder continua a crescere e lo fa nel modo più concreto: creando nuove opportunità di lavoro. Nei giorni scorsi sono entrati a fare parte dello staff due ragazzi, già del gruppo di Wonder, inseriti attraverso percorsi di inclusione lavorativa con contratto part time a tempo indeterminato. Un traguardo questo che rappresenta molto più di un semplice ampliamento dell’ organico. È la conferma che il progetto nato con l’obiettivo di coniugare ristorazione di qualità, inclusione sociale e formazione sta mantenendo le promesse con cui era stato avviato.

Dietro questo percorso ci sono la passione, la determinazione e la visione di Morena e Alessandra, due ex insegnanti che hanno scelto di mettere la propria esperienza al servizio di un progetto innovativo e profondamente radicato nel territorio. Grazie al loro impegno quotidiano, Wonder è diventato un punto di riferimento non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche come esempio di impresa sociale capace di generare valore per la comunità”.

A sostenere questa crescita è stato anche il lavoro svolto dall’associazione Capire un’H APS, che in questi anni ha organizzato numerosi percorsi formativi destinati alla Cooperativa Sociale Le Livornine, che gestisce il ristorante. L’obiettivo è stato quello di fornire competenze professionali concrete e favorire l’inserimento lavorativo delle persone coinvolte nel progetto. Nel corso degli ultimi tre anni sono stati realizzati corsi dedicati all’uso dei palmari, all’accoglienza in sala, alla panificazione, agli antipasti e finger food, alla pasta fresca, alle ricette della tradizione livornese, agli aperitivi, alla caffetteria, oltre alla formazione obbligatoria su HACCP e sicurezza nei luoghi di lavoro. Grande attenzione è stata riservata anche alle competenze trasversali, con percorsi sulla comunicazione e sulle relazioni interpersonali in ambito lavorativo. Per garantire una formazione di alto livello sono stati coinvolti docenti e professionisti provenienti da realtà qualificate come CIOS-FP (Centro Italiano Opere Salesiane – Formazione Professionale), Slow Food Livorno, Arcaffè e Arnia. I percorsi sono stati finanziati grazie al bando “Siete Presente” di Cesvot e, per tutti gli altri, attraverso i bandi annuali dedicati al volontariato della Fondazione Livorno. Alcune iniziative hanno inoltre ottenuto il patrocinio del Comune di Livorno. La partecipazione è sempre stata molto elevata, a testimonianza dell’interesse e della volontà di crescita delle persone coinvolte.

In questi tre anni Wonder ha saputo conquistare anche il cuore dei livornesi. Molti clienti si sono affezionati non solo alla qualità della proposta gastronomica, ma soprattutto alle persone che ogni giorno rendono speciale l’accoglienza nel locale. L’ultima edizione di Effetto Venezia ha rappresentato un momento di ulteriore consacrazione, con un vero boom di prenotazioni che si è protratto anche nelle settimane successive. Ancora oggi il ristorante continua a registrare una forte affluenza, segno che il progetto ha saputo costruire un rapporto autentico e duraturo con la città. Le due nuove assunzioni rappresentano quindi un risultato importante, ma anche un nuovo punto di partenza. Per Wonder ogni posto di lavoro creato è la dimostrazione che un’impresa sociale può essere sostenibile, offrire qualità, creare inclusione e contribuire concretamente allo sviluppo del territorio. Un esempio virtuoso che continua a crescere, mantenendo al centro le persone e le opportunità.

Nel ristorante ricordiamo che può essere ammirata la mostra fotografica di Andrea Dani inaugurata per Effetto Venezia e che durerà fino al 30 agosto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©