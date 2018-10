Aspettando “L’Elisir d’amore”, guida all’ascolto del capolavoro di Donizetti

L'appuntamento è per lunedì 22 ottobre alle 17 nella Sala Mascagni del Goldoni. Venerdì 26 ottobre l'opera di Donizetti inaugurerà la stagione lirica del teatro cittadino

E’ una delle opere più amate al mondo e manca dai palcoscenici livornesi dal lontano 1929: è “L’elisir d’amore”, l’opera giocosa di Gaetano Donizetti che venerdì 26 ottobre, alle 20.30 e domenica 28, alle 16 inaugurerà la stagione lirica della Fondazione Teatro Goldoni.

Un capolavoro che deve molto del suo fascino ad un originalissimo mix di comico e sentimentale, di farsesco e malinconico e che fino dalla sua prima rappresentazione (Milano, 1832) ebbe un successo di pubblico trionfale mai venuto meno.

Se ne parlerà attraverso l’ascolto e la visione dei momenti salienti tratte da incisioni celebri, in una coinvolgente “Guida all’ascolto” lunedì 22 ottobre, alle 17 nella sala Mascagni del Goldoni (ingresso libero): il M° Daniele Salvini ripercorrerà così la genesi e la fortuna di un titolo godibilissimo che rappresenta un modello della poetica del primo romanticismo operistico italiano.

Nel corso dell’incontro, il direttore artistico della stagione lirica Alberto Paloscia tratteggerà gli elementi che caratterizzano questa nuova produzione della Fondazione Goldoni realizzata con il Teatro Sociale di Rovigo, in collaborazione con la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Proprio in questi giorni sono in corso le prove sotto la guida del maestro Marco Severi, direttore d’orchestra formatosi sotto la guida di grandi maestri quali Muti e Mehta e già applaudito nello spettacolo inaugurale della passata stagione con il Nabucco di Verdi, e di un regista di consolidata esperienza e fama internazionale quale il ceco Ludek Golat, dal 1998 al 2009 sovrintendente del Teatro Nazionale di Moravia-Slesia di Ostrava.

Per informazioni: 0586-20.42.37 oppure www.goldoniteatro.it.