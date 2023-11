Akern Libertas-Fiorenzuola Bees 87-68. Sesta vittoria consecutiva per gli amaranto

Top scorer Antonello Ricci con 18 punti. In classifica comanda ancora Herons Montecatini con 18 punti. Gli amaranto al secondo posto a quota 16 in condominio con Gema Montecatini. La Caffè Toscano Pielle insegue a 14 punti

La Libertas mette a segno la sesta sinfonia. Amaranto a valanga davanti al pubblico amico del PalaMacchia conquistata contro Fiorenzuola Bees per 87 a 68. Primo quarto in sostanziale equilibrio, con i livornesi che provano l’allungo, ma senza successo. Un canestro di Tozzi porta fino al più 6, ma una tripla ospite chiude il tempino sulla sirena per 23-26. Nel secondo quarto Libertas arriva anche a 9 punti di vantaggio, però fatica a tenere e Fiorenzuola riesce ancora una volta a trovare i canestri che la salvano (43-39). Poi, con una super prestazione di “Amos” Ricci nella ripresa, gli amaranto scavano il break (70-53). E danno il colpo di grazia nell’ultima frazione di gioco. Top scorer Antonello Ricci con 18 punti.

