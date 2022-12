Al Modigliani Forum arrivano le schiacciate acrobatiche di basket

L'evento "Air Christmas - Dunk Italy", mercoledì 7 dicembre dalle 21, è organizzato dall'Us Livorno Basket Leoni Amaranto in collaborazione con Farmacia Farneti, ristorante La Barcarola e Cerrai Pavimenti. Attesa per il tentativo di record mondiale di distanza per una schiacciata acrobatica attualmente a 8,10 metri

di Giulia Bellaveglia

“Air Christmas – Dunk Italy”, ovvero una bella festa di Natale in compagnia delle sensazionali schiacciate acrobatiche di basket. Questa è l’idea della società Us Livorno Basket Leoni Amaranto che, mercoledì 7 dicembre a partire dalle 21, propone, negli spazi del Modigliani Forum, una serata dedicata al movimento della pallacanestro e, in particolar modo, ai suoi giovani atleti. L’evento, realizzato in collaborazione con Ristorante La Barcarola, Cerrai Pavimenti e Farmacia Farneti e moderato da Roberto Cipriani, vuole essere l’occasione per festeggiare insieme ai “piccoli leoni” le festività natalizie e assistere, allo stesso tempo, ad uno spettacolo da capogiro. “L’idea è nata proprio dal gruppo Dunk Italy – spiega Andrea Falleni, dirigente Us Livorno Basket e motore dell’iniziativa – noi l’abbiamo ampliata e abbiamo aggiunto il clima natalizio. Una piccola avventura che abbiamo esteso a tutte le realtà di pallacanestro della Toscana, con particolare riguardo a quelle livornesi. Ci aspettiamo tante presenze, considerato anche il fatto che, uno dei ragazzi della società porterà più atleti, avrà diritto ad un soggiorno gratuito al Basketball Camp dell’Arcipelago Toscano 2023”. Poi, fa il punto sull’evento clou. “A margine dello spettacolo sarà tentato il miglioramento del record mondiale di distanza per la schiacciata acrobatica, certificato dal Guinness world record e attualmente attestato a 8 metri e 10. Il trampolino, uno dei quattro presenti in Italia, questa volta verrà posto alla distanza di 8 metri e 30. Un evento di rilevanza internazionale capace di accendere i riflettori sulla città”. “Questa festa è il risultato della nostra filosofia – aggiunge il presidente Us Livorno Basket Paolo Vullo – ovvero quella di promuovere l’intero movimento e non la singola squadra. L’evento natalizio dedicato ai bambini è per noi una tradizione, che quest’anno abbiamo voluto festeggiare in grande e per cui stiamo ricevendo tanto entusiasmo e molte adesioni”. L’ingresso è possibile previa prenotazione e accreditamento attraverso la propria società ed è gratuito per i minori di 14 anni. Per informazioni pagine Facebook Us Livorno Basket e Leoni Amaranto, sito web, mail [email protected] oppure 3455093128 (Andrea Falleni) o al 3391868501 (Paolo Vullo).

