Al via la 5ª edizione della Romito Swim Race

Parteciperanno atleti da tutta Italia e non solo che saranno supportati da grandi sponsor i quali quest’anno hanno dato una forte partecipazione per devolvere alla associazione Volare Senz'Ali Odv Livorno

Oggi, sabato 14 settembre e domani, domenica 15 settembre partiranno oltre 400 atleti per la Romito Swim Race 5ª edizione, presso Quercianella e lungo tutta la costa del Romito.

