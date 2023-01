Al via la Coppa Cobram nel gabbione del Carli Salviano

Il gabbione, di recente inaugurazione, del Carli Salviano

Un'ottantina di partecipanti tra allenatori, dirigenti e genitori per un totale di 15 squadre e 47 partite. Si parte lunedì 16 gennaio, finalissima il 6 aprile con braciata per tutti. Il presidente Tramonti: "Uniamo socialità e sport. Siamo carichissimi"

Siete pronti per la Coppa Cobram? C’è grande entusiasmo al Carli per questa manifestazione che si svolgerà nel mitico gabbione. Un torneo che vedrà coinvolte tantissime persone che gravitano e vivono il fantastico universo Carli Salviano. Un’ottantina di partecipanti tra allenatori, dirigenti, genitori che si mescoleranno formando ben 15 squadre. Due gironi (uno da 8, l’altro da 7), 47 partite, le migliori 8 si giocheranno la Final 8. Si parte lunedì 16 gennaio con le prime partite della fase eliminatoria. Finalissima il 6 aprile con braciata finale per tutti i partecipanti a Casa Carli per festeggiare un torneo che “rappresenta al massimo la nostra filosofia di socialità e sport – commenta un entusiasta Adriano Tramonti, presidente della società – noi siamo carichi a mille”. Settimanalmente verrà pubblicato un resoconto di come sta andando la Coppa a questo link. Che la sfida abbia inizio!

Condividi: