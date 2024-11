Alla Bastia i campionati italiani assoluti in vasca corta di nuoto paralimpico

La manifestazione avrà luogo sabato 23 e domenica 24 novembre con ingresso libero e gratuito. Per info e programma completo www.finp.it. Hanno collaborato all’evento gli studenti del Liceo Enriques ad indirizzo sportivo

di Giulia Bellaveglia

Tornano, per la sesta edizione, i Campionati italiani assoluti in vasca corta di nuoto paralimpico organizzati da Federazione italiana nuoto paralimpico, Toscana disabili sport Asd (Tds) e Delegazione regionale Toscana, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre negli spazi della piscina “Massimo Rosi” (La Bastia) con ingresso libero e gratuito. A fare da campo di gara, la vasca da 25 metri con 8 corsi e cronometraggio automatico. “Una grande opportunità – commenta l’assessore al sociale Andrea Raspanti – per la nostra città, sia dal punto di vista sportivo che per una riflessione. Come Amministrazione abbiamo sempre cercato di portare avanti il concetto di accessibilità dello sport e delle relative strutture e, contemporaneamente, abbiamo elaborato un pensiero su quella che è la cultura della performance sportiva che viene continuamente imposta e che sta condizionando la vita di tutti, dai bambini alle persone più anziane. L’attività fisica è un veicolo fondamentale, grazie al quale i giovani atleti imparano a conoscere ed apprezzare i propri limiti e a capire l’importanza del lavoro, della fatica, dell’impegno e della disciplina. L’attività sportiva è un ambito educativo fondamentale per tutti, per l’apprendimento di valori che sono importanti per una vita soddisfacente”. “Lo sport – aggiunge Maurizio Melis di Tds – è un motore di autodeterminazione, di riconoscimento e accrescimento delle proprie facoltà. Proprio a questo proposito la nostra associazione ha svolto un lavoro importantissimo con l’allenatrice Eleonora Bologna e con tre atleti di punta livornesi che, da anno nuovo, faranno un passaggio con Livorno Acquatics per affrontare l’aspetto dell’agonismo maturato in quasi dieci anni di attività. Quest’anno abbiamo organizzato, prima i Campionati regionali, poi quelli italiani giovanili ed ora i nazionali assoluti. Tengo a precisare che avranno presenti i maggiori interpreti delle recenti Paralimpiadi di Parigi”. Hanno collaborato all’evento gli studenti del Liceo Enriques ad indirizzo sportivo. Per ulteriori informazioni e programma completo della manifestazione è possibile consultare il sito www.finp.it.

