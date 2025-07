Anna Grossi e Cosimo Bertini incoronati atleti dell’anno dall’Almanacco dello Sport

Foto di Michela Demi

Tra applausi e commozione, la Provincia ha ospitato la premiazione di due straordinari talenti. Il sindaco Salvetti: "Orgogliosi dei nostri ragazzi. L’esempio migliore che questa città possa offrire: impegno, talento e cuore"

di Giulia Bellaveglia

In un clima di festa, passione e orgoglio cittadino, l’Almanacco dello Sport 2024 ha celebrato due straordinari giovani talenti che hanno saputo distinguersi nel panorama sportivo nazionale e internazionale: Anna Grossi e Cosimo Bertini, eletti rispettivamente atleta femminile e maschile dell’anno nel corso della presentazione dell’omonima rivista. Classe 2010, Grossi ha conquistato appassionati e addetti ai lavori con il suo stile raffinato, la grinta da vera campionessa e una maturità che stupisce vista la sua giovane età. Il suo anno è stato semplicemente leggendario: vittoria nella World Cup e terzo titolo consecutivo di campionessa italiana. Il riconoscimento che le è stato assegnato è un tributo non solo alla bravura, ma alla determinazione che l’ha portata a eccellere tra le migliori atlete del mondo. Accanto a lei, il titolo maschile è andato al talento emergente della scherma Bertini, protagonista di una stagione memorabile. Il suo palmarès 2024 è impressionante: campione del mondo individuale under 20 a Wuxi, argento a squadre mondiale, oro europeo a squadre ad Antalya, bronzo europeo under 23, campione italiano under 23 e bronzo ai campionati assoluti. La cerimonia è stata aperta dal commosso ringraziamento all’editore dell’almanacco Roberto Scotto, “instancabile custode della memoria sportiva della città”, come lo ha definito il sindaco Luca Salvetti, e dal coinvolgente intervento di Maurizio Silvestri, direttore editoriale dell’opera. “Dare visibilità a tutti gli sport – dice – e a tutti gli sportivi, senza distinzioni, è il cuore di questo progetto”. Nel corso della giornata non sono mancati i momenti istituzionali, i saluti delle autorità civili e militari e l’omaggio ai grandi protagonisti dello sport locale, inclusi atleti paralimpici come Christian Volpi e Ambra Sabatini, simboli di dedizione e resilienza. “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – aggiunge il sindaco Salvetti – perché sono l’esempio migliore che questa città possa offrire: impegno, talento e cuore”.

