Artistica World Cup, due talenti della Polisportiva La Rosa volano in Germania

All’Olympia-Eissport-Zentrum oltre 600 atleti da 34 nazioni per la seconda tappa della World Cup. In pista anche le livornesi Ludovica Mazzola ed Emma Falleni, accompagnate dal tecnico Cinzia Savi

Dopo l’appuntamento di Buenos Aires, in Argentina, prende il via la seconda tappa dell’Artistica World Cup, in programma da domani 8 maggio fino a domenica 17 maggio presso l’iconico impianto dell’Olympia-Eissport-Zentrum. Un evento internazionale che vedrà la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da 34 nazioni e 5 continenti.

A rappresentare la città di Livorno saranno due giovani atlete della Polisportiva La Rosa Livorno, pronte a vivere una prestigiosa esperienza sportiva internazionale. La competizione, infatti, permette la partecipazione anche delle categorie internazionali Tots, Minis ed Espoir, offrendo così alle giovani promesse la possibilità di confrontarsi con il panorama mondiale del pattinaggio artistico.

Gli atleti impegnati in questa edizione, così come nelle prossime tappe della World Cup, avranno l’opportunità di misurarsi non soltanto per il risultato finale, ma anche per accumulare esperienza e punti utili alla crescita del ranking mondiale.

L’Italia sarà presente con una nutrita delegazione in tutte le specialità: singolo maschile e femminile, coppie danza, coppie artistico, solo dance e online. Tra gli azzurri ci saranno anche le due portacolori livornesi: Ludovica Mazzola, impegnata nel singolo free, ed Emma Falleni, che gareggerà nella disciplina solo dance.

Le due atlete saranno accompagnate a bordo pista dal tecnico Cinzia Savi, mentre tutto lo staff della Polisportiva La Rosa Livorno seguirà le competizioni in streaming, sostenendo a distanza le giovani pattinatrici.

La preparazione tecnica e fisica delle due atlete è stata curata dal tecnico federale Laura Ferretti e dal preparatore atletico data-end=”2012″>Andrea Bientinesi.

Da tutta la Polisportiva La Rosa Livorno arriva infine un grande in bocca al lupo a Ludovica ed Emma per questa importante avventura internazionale.

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