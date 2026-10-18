Associazione Sara Mazzi, il tennis scende in campo per la solidarietà all’Arena Astra

Sei incontri di singolare e due campi da gioco per raccogliere fondi a favore dell’associazione Sara Mazzi, impegnata nella promozione della donazione di sangue e organi e dell’inclusione sociale. Una giornata di sport, amicizia e generosità nel segno del bene comune

Sport, amicizia e solidarietà si sono incontrati nel pomeriggio di sabato all’Arena Astra, in piazza Luigi Orlando 39, dove il tennis è diventato l’occasione per sostenere una causa importante e contribuire concretamente al bene comune.

La struttura si è trasformata in un luogo d’incontro e condivisione, ospitando un’iniziativa capace di coniugare la passione per lo sport con il desiderio di fare del bene. L’evento, organizzato dai frequentatori dell’Arena Astra, ha coinvolto giocatori di diversi livelli, riuniti in una sfida a squadre articolata in sei partite di singolare, disputate sui due campi messi a disposizione dalla struttura.

Al termine degli incontri, ad aggiudicarsi l’ambito trofeo è stata la squadra che ha totalizzato il maggior numero di giochi, conquistando così la vittoria sportiva della giornata. Ma, al di là del risultato e della sana competizione, il successo più importante è stato quello della solidarietà.

L’iniziativa aveva infatti un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi da destinare all’associazione Sara Mazzi, una realtà impegnata nella promozione della cultura della donazione di sangue e di organi, oltre che nella diffusione dei valori dell’inclusione sociale. Un impegno portato avanti attraverso attività ed eventi rivolti principalmente a bambini e ragazzi, con l’intento di sensibilizzare le nuove generazioni e favorire una maggiore attenzione verso gli altri.

Un obiettivo condiviso con entusiasmo da tutti i partecipanti, che hanno scelto di contribuire attraverso una donazione interamente destinata all’associazione. Ogni giocatore ha così messo in campo non soltanto energia, impegno e passione sportiva, ma anche sensibilità, altruismo e generosità, dimostrando come anche un semplice appuntamento sportivo possa trasformarsi in un’importante occasione di sostegno e partecipazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Arena Astra, che ha sostenuto concretamente l’iniziativa concedendo gratuitamente l’utilizzo dei due campi da gioco. Un gesto significativo, che testimonia il valore sociale della struttura e la sua disponibilità a favorire iniziative capaci di coinvolgere le persone e promuovere finalità solidali.

L’Arena Astra rappresenta, infatti, uno dei pochi spazi cittadini in cui è ancora possibile praticare il tennis in una modalità accessibile a tutti, favorendo la partecipazione, l’incontro e la condivisione. La scelta di mettere gratuitamente a disposizione i campi ha permesso di realizzare l’evento, confermando quanto sia importante il contributo delle realtà del territorio nel sostenere progetti che mettono al centro le persone e il bene comune.

Le partite si sono svolte in un clima di amicizia, rispetto reciproco e sana competizione, accompagnate dalla consapevolezza di partecipare a qualcosa che andava oltre il semplice confronto sportivo. I sei incontri di singolare hanno rappresentato il cuore di una giornata nella quale il risultato agonistico si è intrecciato con un obiettivo più ampio, condiviso da tutti i presenti.

Ritrovarsi praticando sport per fare del bene: è questo il messaggio che accompagna l’esperienza vissuta all’Arena Astra. Un esempio positivo di come la passione per il tennis possa diventare uno strumento concreto di solidarietà, contribuendo a sostenere l’attività dell’associazione Sara Mazzi e a diffondere valori fondamentali come la cultura del dono, l’inclusione sociale e l’attenzione verso gli altri.

Un’iniziativa che dimostra come lo sport, oltre a unire le persone attraverso la competizione e la passione comune, possa rafforzare i legami tra i cittadini e contribuire alla costruzione di una comunità più attenta, inclusiva e generosa.

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