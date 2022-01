Atletica, al via la stagione indoor con record sociali e primati personali abbattuti

Al via la stagione indoor dell'atletica. Con la nuova pista al chiuso di Carrara gli atleti livornesi torneranno a gareggiare per puntare alla partecipazione ai Campionati Italiani e internazionali previsti nei prossimi mesi

di Chiara Montesano

La stagione indoor dell’atletica ha ripreso il via, con una serie di manifestazioni che porteranno prima ai Campionati Italiani e successivamente ai Campionati del Mondo indoor.

Parte subito bene la stagione dell’amaranto Valentina Bianchini, che in trasferta ad Ancona sfonda il muro dei 9″ sui 60hs chiudendo in 8″86 e stabilendo il nuovo primato sociale. Non riesce a migliorarsi ancora nella seconda prova finita in 8″89 per qualche piccolo problema in partenza.

Ottima la prima uscita con la divisa della Libertas Unicusano Livorno per Michela Barotti che nei 50m migliora sia il proprio personale che il primato sociale in 6″89, per poi vincere la finale e migliorarsi ancora in 6″88.

Nei salti, il nuovo astista Lucio Neri conclude la gara con 4.40m, provando anche a riaffermare il proprio personale a 4.60m saltando con una rincorsa ridotta ma purtroppo fa segnare tre X.

Alessandro Sion, in gara anche lui nell’asta ma in altra sede, esordisce con 4.37m, stabilendo il proprio nuovo primato al coperto, giusto in tempo per il raduno delle prove multiple di Ancona.

Nella nuova pista indoor di Carrara, Giacomo Giovinazzo conquista un posto in finale nei 50m correndo prima in 6″50 e poi in 6″46, in gara anche Alessio Randis che chiude in 6″79.

Emanuele Mini esordisce nei 50hs con ostacoli a 100cm vincendo batteria e finale, chiudendo la gara con un buon 7″75 in batteria e un 7″67 in finale.