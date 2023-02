Atletica. Miriam, Chiara e Lorenzo campioni toscani

Miriam Nanuti, Chiara Ferrari e Lorenzo Ceccanti si sono laureati campioni toscani nella categoria allievi portando a quota 14 i titoli toscani indoor vinti in questa stagione indoor per i portacolori amaranto

Altri tre titoli toscani per i giovani atleti dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno: Miriam Nanuti, Chiara Ferrari e Lorenzo Ceccanti si sono laureati campioni toscani nella categoria allievi portando a quota 14 i titoli toscani indoor vinti in questa stagione indoor per i portacolori amaranto. A Firenze Lorenzo Ceccanti fa il suo esordio nel lancio del martello con l’attrezzo da 5kg, per lui arriva la vittoria con un lancio da 51,82m, già vicino alle misure che lanciava lo scorso anno con l’attrezzo più leggero, e con un secondo lancio ancora oltre i 51 metri, e fa suo il record societario di categoria. Campionessa anche Chiara Ferrari che fa una serie molto consistente nel lancio del disco con ben 4 lanci oltre i 32 metri con l’apice a 33,87m. Arriva il titolo toscano anche per Miriam Nanuti che nel salto in alto batte le avversarie valicando l’asticella posta a quota 1,57m, per poi fallire i tentativi a 1,61m. Nella stessa manifestazione Matteo Albieri sigla il primato nel salto con l’asta saltando 2,45m, mentre Giacomo Cipriani nell’alto si ferma a 1,40m. Esordio per Giada Conti che nel salto in lungo atterra a 3,81m. A Carrara sprinter impegnati su 50m e 200m. Wickasitha Pannacci corre il primato personale in batteria nei 50m in 6″44, e in finale taglia il traguardo in 6″53, per lui primato indoor anche nei 200m chiusi in 24″56, mentre Alessio Randis e Amine En Naboussi fanno segnare 6″73 e 6″91 nei 50m e 25″80 e 26″63 nei 200m. Esordiso sui 50m di Michael Angelo Noya in 6″85. Al femminile Gaia Batti taglia il traguardo in batteria in 6″98, mentre in finale si ferma a 7″01. Gara solitaria per Jacopo Torrini che nei 50hs juniores corre prima in 7″75 e poi in 7″73. Prima gara per Alexander Giusti che scende in pedana per il lancio del peso da 6kg, che riesce a scagliare a 9,56m. Nei 200m femminili buona prova di Greta Giusti che sprinta in 28″27, seguita da Georgette Armocida, Llyon Bachini e Anna Tramonti rispettivamente in 29″08, 29″78 e 31″55. Negli 800m Elia Luzzi sigla il suo primato al coperto in 2’04″51, mentre Eva Catignano chiude in 2’49″47. A Modena torna in pedana nel lungo Sara Chiaratti che atterra a 5,62m alla prima prova, non lontana dal suo primato al coperto. Doppio giro di pista indoor per Andrea Vanchetti che ferma il cronometro in 51″85 a Padova, mentre a Novara doppio impegno per Luca Miglio nel disco e nel peso dove arriva rispettivamente a 40,18m e 12,18m. Categoria ragazzi impegnata a Fucecchio nelle staffette di cross 3×1000 con il settimo posto del terzetto Caschili-Domenici-Kammakh in 12’19″5 mentre Biagi-Monti-Manca chiudono in 15’28″5. Al femminile Dominici-Lorenzini-Masoni arrivano al traguardo in 14’04″7 e Grassi-Ferrari-Biagi in 14’50″2.

