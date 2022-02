Beneficenza derby: la Libertas dona 1.500 euro a Tds per l’acquisto di una carrozzina

La somma è il risultato dell’iniziativa della Libertas che ha deciso di devolvere l'importo di 3 euro per ogni biglietto venduto in curva sud del Pala Modigliani in occasione del derby con la Pielle Livorno

Mediagallery

La Libertas 1947 è lieta di annunciare che nella giornata di oggi ha effettuato un bonifico di € 1.500,00 sul conto della Toscana Disabili Sport. La somma è il risultato dell’iniziativa della Libertas che ha deciso di devolvere l’importo di 3 euro per ogni biglietto venduto in curva sud del Pala Modigliani in occasione del derby con la Pielle Livorno.

La TDS ringrazia non solo la società Libertas 1947 ma anche i tifosi della Pielle che indirettamente hanno contribuito e vuole con tutto il cuore che tutto ciò venga interpretato come il contributo del basket “in piedi” livornese al settore cittadino del basket in carrozzina.

La somma verrà utilizzata per intero per l’acquisto di una carrozzina usata e la sua sistemazione (montaggio ruote nuove, installazione cinghie di sicurezza e quant’altro).

La carrozzina è gialla ed è l’unica di quel colore tra quelle della TDS, quindi sarà facilmente riconoscibile a tutti negli anni a venire.